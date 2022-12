Es ist bunt, voll und vor allem laut! Die brasilianische Stadt Rio de Janeiro mit ihrem weltberühmten Karneval ist seit Mittwoch offiziell ins Miniatur Wunderland eingezogen. Aber nicht nur das: Für den neuen Speicherblock haben sich die Betreiber etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Es sind wie immer die Details, die den neuen Abschnitt in der beliebten Hamburger Touristenattraktion so einzigartig machen. Da eine Frau, die im dichten Wald zwei Schlangen auf dem Arm hat, da die Einheimischen in der überfüllten Tram und auf der anderen Seite die riesigen Luxushotels an der Copacabana mit überfüllten Stränden. Im Zentrum steht vor allem eins: der schillernde Karnevalszug.