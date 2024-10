Mini-Drache „Siegfried“: Als blinder Passagier aus der Karibik bis auf den Fischmarkt

Tierische Überraschung nach einem Pflanzenkauf auf dem Hamburger Fischmarkt: Zwischen den Blättern schaute eine kleine Echse heraus. Die Käufer nannten sie Siegfried – und wohnt jetzt woanders.

Zwei zum Preis von einem: Über eine auf dem Hamburger Fischmarkt verkaufte Pflanze ist eine kleine Echse aus der Karibik in den nasskalten Norden Deutschlands eingewandert. Der gerade einmal daumenlange und bleistiftdicke Dickkopfanolis sei den Käufern erst daheim beim Aufstellen der Palme aufgefallen, sagte Christian Erdmann, Leiter des Wildtier- und Artenschutzzentrums im Kreis Pinneberg. Dort hat das Mini-Reptil nun zunächst eine artgerechte Unterkunft gefunden.

Mini-Echse reist aus der Karibik bis zum Hamburger Fischmarkt

Siegfried, wie die Pflanzenkäufer den kleinen Drachen nannten, gehört zur Gruppe der Leguanartigen und seine Artgenossen leben eigentlich auf den karibischen Inseln. Die Tiere mögen es Erdmann zufolge warm und feucht und fressen überwiegend Insekten, aber auch Pflanzen.

In der Regel landen solche exotischen Tiere mit Wein- oder Pflanzenlieferungen aus fernen Ländern in Deutschland. Bei Zootierpfleger Erdmann in Klein Offenseth-Sparrieshoop seien in diesem Jahr bereits drei dieser internationalen Gäste abgegeben worden – ein Gecko und eine italienische Ruineneidechse. (dpa/mp)