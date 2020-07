Mindestabstand ignoriert: Riesige Schlange vor Hagenbeck – Tierpark-Appell an Besucher

Stellingen -

Der Tierpark Hagenbeck darf derzeit aufgrund der Corona-Maßnahmen nur begrenzt Besucher hereinlassen. Der Andrang auf den beliebten Hamburger Zoo ist aber riesengroß. Das führt zu langen Schlangen am Eingang – von Mindestabstand aber keine Spur.

Am Mittwochvormittag ist es vorm Tierpark Hagenbeck zu langen Wartezeiten gekommen. Der Grund: Der Zoo muss seine Kassen immer mal wieder schließen, da zurzeit nur bis zu 3000 Menschen gleichzeitig die Tiere bestaunen dürfen.

Die vorgeschriebenen Mindestabstände wurden dabei nicht eingehalten, wie das Foto zeigt. An vielen Stellen standen die Menschen dicht an dicht.

Lange Schlangen ohne Mindestabstand: Das sagt der Tierpark

Der Tierpark Hagenbeck erklärt auf MOPO-Nachfrage, dass man wirklich sein Bestes versuche, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. „Wir haben 28 zusätzliche Sicherheitspersonen dafür eingestellt, alleine acht davon stehen am Eingangsplatz“, erklärt eine Sprecherin. „Aber mehr, als die Besucher darauf hinzuweisen, können sie nicht machen.“

Mittlerweile habe sich auch die Polizei Hamburg eingeschaltet, mit der man zusammenarbeiten wolle, fährt die Sprecherin fort. „Die Beamten werden am Mittwoch vor Ort sein und ebenfalls die Hinweise an die Besucher weitergeben."

Kein Corona-Mindestabstand: Tierpark appelliert an die Besucher

Dirk Albrecht, Geschäftsführer des Tierpark Hagenbeck, freut sich zwar, dass der Tierpark auch in Corona-Zeiten als so attraktiv wertgeschätzt werde. „Aber in Corona-Zeiten müssen wir alle mit Einschränkungen leben", sagt er der MOPO. „Leider kommt es immer wieder zu längeren Wartezeiten und ich habe großes Verständnis für die gelegentlich auftretende Frustration einzelner Besucher."

Der Tierpark appelliert an die Selbstverantwortung der Zoobesucher, sich weiterhin an die Sicherheitsabstände zu halten. „Denn wir haben immer noch Corona", mahnt die Sprecherin.

Auch auf Facebook hat der Tierpark Hagenbeck jetzt noch einmal auf die Vorfälle vom Mittwoch reagiert und bittet dort dringend um die Einhaltung des Mindestabstands. „Es wäre doch schade, wenn wir aufgrund von Missachtungen den Park wieder ganz schließen müssten oder weniger Besucher einlassen dürfen", schreibt der Tierpark.