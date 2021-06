Milow in Hamburg: Schmuse-Sänger tritt im Hafen auf – hier Tickets gewinnen!

Es wird kuschelig im Hamburger Hafen: Am kommenden Montag, 31.August, tritt Schmuse-Sänger Milow im „Cruise Inn“ in Steinwerder auf. Die MOPO verlost Tickets.

2007 gelang Milow der große Durchbruch, mit „You Don’t Know“ und einer Akustik-Coverversion von 50 Cents „Ayo Technology“ landete der belgische Singer-Songwriter zwei Mega-Hits. Seitdem hat Milow weltweit ausverkaufte Konzerte gespielt und insgesamt sechs Alben veröffentlicht.

„Lean Into Me“ heißt sein jüngstes Werk – wie gewohnt eine Platte voller eingängiger Pop-Hits. Von denen wird Milow am Montagabend jede Menge im Hamburger Hafen zum Besten geben: Ab 20 Uhr tritt der Singer-Songwriter unter freiem Himmel in beeindruckender Hafenkulisse im „Cruise Inn“ in Steinwerder auf. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, Tickets gibt’s für 51 Euro hier.

Milow in Hamburg: Hier Tickets gewinnen!

Die MOPO verlost 3 x 2 Tickets für Milows Hamburg-.Konzert. Sie wollen gewinnen? Dann beantworten Sie einfach folgende Frage: Welchen 50-Cent-Hit coverte Milow?

Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Milow“, der korrekten Antwort, Ihrem vollständigen Namen sowie einer Telefonnummer (für die Gewinnerbenachrichtigung, am besten Handynummer) an: stefan.duesterhoeft@mopo.de

Teilnahmeschluss ist am Sonntag, 30. August (20 Uhr).

Milow in Hamburg: Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel



Teilnahme ab 18 Jahren vom 29.08.2020 bis zum 30.08.2020 (Einsendeschluss: 20 Uhr). Die Gewinner werden durch Los ermittelt. Die Gewinner werden telefonisch oder per Mail benachrichtigt. Veranstalterin des Gewinnspiels: Hamburger Morgenpost Verlags GmbH, Barnerstraße 14, 22765 Hamburg.

Daten der Teilnehmer werden zur Auswertung der Aktion gespeichert und 14 Tage nach der Beendigung der Aktion gesperrt und dann nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur wenn es für die Durchführung der Gewinnspiele notwendig ist, z.B. an Veranstalter für die Gewinnerbenachrichtigung und Eintragung auf der Gästeliste.

Als Teilnehmer sicher Sie zu, dass eingesendete Beiträge frei von Rechten Dritter sind, insbesondere keine dritten Personen unberechtigt abgebildet oder genannt werden.

Die Datenverarbeitung können Sie durch Mitteilung auf gleichem Wege, wie die die Teilnahme jederzeit widerrufen. Beachten Sie dazu auch unsere Datenschutzerklärung.