Millionen-Diebstahl bei Aurubis: Diese wichtigen Zeugen sagen heute aus

Tonnenweise silberhaltiges Material sollen sie geklaut und dem Kupferproduzenten Aurubis damit einen Millionenschaden zugefügt haben. Am Dienstag geht nun am Hamburger Landgericht der Prozess um die Diebstahl-Bande in die nächste Runde.

Mit der Befragung wichtiger Zeugen geht die Verhandlung um den Diebstahl von rund 5000 Kilo Edelmetall bei Aurubis weiter. Die Große Strafkammer am Landgericht habe zwei leitende Mitarbeiter des Konzerns als Zeugen geladen, sagte ein Gerichtssprecher. Gehört werden sollen der Aurubis-Betriebsleiter Edelmetall und der Leiter der Werkssicherheit. Von ihnen erhofft sich das Gericht weitere Details zu dem Mega-Coup bei Hamburgs Metall-Giganten.

Das gestohlene silber- und goldhaltige Material hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen Gesamtwert von rund elf Millionen Euro. Die sogenannten Rohsilberfegsel enthielten nach Angaben der Staatsanwaltschaft um die 85 Prozent Silber, aber auch etwa 3 bis 5 Prozent Gold.

Aurubis-Prozess: Wichtige Zeugen werden gehört

Zwischen Februar 2020 und Januar 2021 sollen die sechs Angeklagten die Zwischen- und Nebenprodukte vom Aurubis-Firmengelände im Stadtteil Veddel abtransportiert haben. Die Beute sollen sie an bislang unbekannte Abnehmer verkauft haben. Ein Großteil des Diebesgutes sei zur Analyse und weiteren Verwendung an metallverarbeitende Betriebe in der türkischen Metropole Istanbul versandt worden, hieß es.

Die Anklage wirft vier Männern im Alter von 34 bis 49 Jahren schweren Bandendiebstahl oder gewerbsmäßige Hehlerei vor, zwei weiteren Beschuldigten im Alter von 33 und 50 Jahren Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl. (alp/dpa)