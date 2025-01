Mehr Züge – und die sollen auch noch pünktlicher fahren: In den kommenden Jahren will Hamburg seine S-Bahn komplett digitalisieren und nimmt dafür voraussichtlich eine knappe Milliarde Euro in die Hand. Es ist eine Mammutaufgabe, die die Deutsche Bahn und der Senat zusammen planen – kann das überhaupt klappen? Immerhin liegt das Projekt schon nicht mehr im ursprünglichen Zeitplan, wofür Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) vor allem den ehemaligen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) Verantwortlich macht. Was jetzt geplant ist und welche bekannte Hamburger Problemstrecke als erstes von der Technik profitieren soll.