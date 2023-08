Der Angeklagte (48) hat seine Arbeitskollegin (29) heimlich fotografiert, während diese nur in BH und Jeans gekleidet auf dem Balkon ihrer Wohnung in der Hafencity stand. 3000 Bilder sind auf diese Weise in nur wenigen Tagen entstanden. Nachdem die junge Frau Strafanzeige erstattete, drohte er ihr über Whatsapp. Vor Gericht schilderte sie, wie sie sich fühlte, als die Polizei plötzlich mit den Spanner-Fotos vor ihrer Tür stand.

Der Angeklagte (48) hat seine Arbeitskollegin (29) heimlich fotografiert, während diese nur in BH und Jeans gekleidet auf dem Balkon ihrer Wohnung in der Hafencity stand. 3000 Bilder sind auf diese Weise in nur wenigen Tagen entstanden. Nachdem die junge Frau Strafanzeige erstattete, drohte er ihr über Whatsapp. Vor Gericht schilderte sie, wie sie sich fühlte, als die Polizei plötzlich mit den Spanner-Fotos vor ihrer Tür stand.

Sie und ihr Kollege hätten bis zur Tat ein freundliches Verhältnis miteinander gehabt und sogar außerhalb der Arbeit gemeinsam Zeit verbrachten, sagte Wiebke K. (Name geändert) vor Gericht. Wie der Angeklagte arbeitete sie damals in der Versicherungsbranche.

Im Juli 2021 stand die Polizei vor ihrer Tür und zeigte ihr Fotos, auf denen sie auf ihrem Balkon zu sehen war. Fotos, die ihr Arbeitskollege von einem Parkplatz an der Baakenallee aus geschossen hatte. Sie sei vollkommen überrascht gewesen, erinnert sich die junge Frau: „Für mich ist da eine Welt zusammengebrochen.“ Die Polizei riet ihr, den Kontakt zum Kollegen abzubrechen.

Angeklagter schoss heimlich 3000 Fotos

Trotzdem reagiert sie im August 2021 auf Kontaktversuche des Spanners. In den Textnachrichten, die vor Gericht komplett verlesen wurden, stand im Raum, dass beide sich darauf einigen könnten, dass Wiebke K. für 28.000 Euro ihre Strafanzeige zurückziehen könnte. Im Oktober brach sie den Kontakt jedoch ab, weil sie „wieder zu Sinnen“ gekommen sei, wie sie vor Gericht sagt. Im Mai 2022 drohte der Angeklagte ihr dann über Whatsapp, strafrechtlich relevante und rufschädigende Informationen über sie zu verbreiten.

Auf der Spiegelreflexkamera, die die Beamten konfiszierten, fanden sie 3000 Bilder von dem Balkon der jungen Frau. Die Fotos wurden über einen Zeitraum von mehreren Tagen aufgenommen. Der größte Teil war durch den starken Zoom verwackelt und unscharf, der Balkon liegt 150 Meter von dem Parkplatz entfernt.

Angeklagter war zum Tatzeitpunkt auf Bewährung

Vor Gericht entschuldigte sich der Angeklagte bei seiner früheren Kollegin und gab seine Taten zu. Er ist ein unscheinbarer Typ im grauen Kapuzenpulli, der schon wegen des Besitzes von Kinderpornografie in Haft gesessen hat. Die Richterin wertete sein Geständnis strafmildernd, ebenso, dass es Wiebke K. inzwischen wieder gut ginge und sie in ihrem Alltag nicht mehr stark eingeschränkt sei. Sie arbeitet inzwischen in einem anderen Bereich.

Urteil des Amtsgerichts: 10.200 Euro Geldstrafe (120 Tagessätzen zu je 80 Euro) wegen Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und versuchter Nötigung. Der Angeklagte stand zum Zeitpunkt der Taten unter Bewährung und ist es auch jetzt noch. Der Grund: Im Februar 2021 wurde er auf Bewährung entlassen, nachdem er wegen des Besitzes von Kinderpornographie hinter Gittern gesessen hatte. Die Richterin betonte, dass sich die Bewährungszeit durch das neue Urteil vermutlich verlängern wird.