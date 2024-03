In diesem skurrilen Prozess schrien die Anwälten das mutmaßliche Opfer, die Richterin und sogar einen Zuschauer an. Nun ist ist das juristische Spektakel um eine rabiate Entmietung an einer der feinsten Hamburger Adressen überraschend schon vorbei.

In diesem skurrilen Prozess schrien die Anwälten das mutmaßliche Opfer, die Richterin und sogar einen Zuschauer an. Nun ist ist das juristische Spektakel um eine rabiate Entmietung an einer der feinsten Hamburger Adressen vorbei. Das Verfahren am Amtsgericht St. Georg wurde eingestellt.

Nur ein kurzer Segeltörn, dann wollte Sabine F. (Name geändert) wieder zurück in ihre Wohnung an der schicken Bellevue (Winterhude). Aber ihr Schlüssel passte nicht mehr, ihr Hab und Gut war weg. Ihre beiden Vermieter – Vater und Sohn – hatten ihre Wohnung ausgeräumt (MOPO berichtete). Erst Monate später gaben sie ihr ihren Laptop, ihre Unterlagen, ihre Klamotten zurück.

Wohnung rabiat entmietet – Prozess beschäftigte lange die Justiz

Deshalb standen sie – acht Jahre später – im Amtsgericht St. Georg vor Gericht. Das Verfahren hat über die Jahre elf Staatsanwälte und fünf Richter beschäftigt. Am ersten Prozesstag äußerte sich der ältere Angeklagte. Er gab zu, seinen Hausmeister angewiesen zu haben, die zurückgebliebenen Sachen der Frau wegzubringen und die Schlösser auszutauschen. „Mich hat nicht interessiert, was das genau war“, sagte er. „Für mich war das Müll.“

Am zweiten Prozesstag sagte das mutmaßliche Opfer Sabine F. aus. Sie durfte ihre Unterlagen nicht konsultieren, musste aus dem Gedächtnis kleinste Details der Geschehnisse vor acht Jahren wiedergeben. Einer der beiden Verteidiger schrie die Frau immer wieder an. Die Vorsitzende Richterin griff nicht ein.

Mutmaßliches Opfer sagte als Zeugin aus

Auch am dritten Prozesstag war Sabine F. als Zeugin geladen. Hier eskalierte das Verfahren: Wieder schrie der Verteidiger das mutmaßliche Opfer, die Richterin und einen Zuschauer an. Der Prozess wurde unterbrochen und sollte im April weitergehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Vor Gericht: „Je teurer der Verteidiger, desto unschuldiger der Angeklagte“

Jetzt ist das Verfahren eingestellt worden. Der ältere Angeklagte muss Sabine F. 15.000 Euro zahlen, der Jüngere hat keine Auflagen. Der Anwalt des mutmaßlichen Opfers ist mit der Einstellung des Verfahrens nicht einverstanden. Er sagte der MOPO: „Meine Mandantin ist Geschädigte und Opfer eines schlimmen Justizversagens.“