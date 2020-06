Mieten: So hoch ist der Preisanstieg in Hamburg und dem Umland

In der Stadt zu wohnen ist beliebt, aber oft sehr teuer. Deshalb entscheiden sich vor allem Familien dazu, ins Umland zu ziehen. Gibt es in Hamburg nun eine Trendwende? Eine Studie von „Immowelt“ zeigt nun, wie stark die Mietpreise in Hamburg in den letzten sieben Jahren mit Blick auf das Bevölkerungswachstum angestiegen sind – und wie es im Vergleich in den umliegenden Landkreisen aussieht.

Jobs, Infrastruktur und Kultur lockten in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen in die Großstädte. Trotz steigender Einwohnerzahlen sind die Preisanstiege in Hamburg allerdings moderat geblieben:



Zwischen 2012 und 2019 sind die Angebotsmieten um 26 Prozent angestiegen. In anderen Großstädten ist das viel extremer: So verzeichnet Berlin beispielsweise eine Preissteigerung von 73 Prozent in demselben Zeitraum.

Mieten in Hamburg und dem Umland: So hoch ist der Preisanstieg

Die Hamburger Bevölkerung ist seit 2011 um sieben Prozent gewachsen – das entspricht rund 123.000 Menschen. Dass der Preisanstieg nicht noch größer ausfällt, liegt laut der Studie hauptsächlich am sozialen Wohnungsbau. In Hamburg wurde bereits frühzeitig erkannt, dass das Angebot der gestiegenen Nachfrage nicht gerecht wird, und mit der Schaffung von günstigem Wohnraum reagiert.

Dabei zeichnet sich ab: Junge Alleinstehende strömen in die Stadt, während immer mehr Familien gezwungenermaßen oder freiwillig in den Speckgürtel ausweichen. „Aufgrund der hohen Preise in den Städten müssen viele Familien den Großteil ihres Einkommens für die Mieten aufbringen. Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit infolge der Coronakrise dürften die Situation nochmal verschlimmert haben“, sagt Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO bei immowelt.

Hamburg: Sozialer Wohnraum verhinderte hohen Mietpreis-Anstieg

An dieser Stelle sei die Politik gefordert, sozialen Wohnraum in der Stadt zu schaffen und die ländlichen Regionen attraktiv genug zu machen – das scheint in Hamburg den Zahlen zufolge schon mal zu klappen. Doch in der Metropolregion macht sich bemerkbar, dass auch das Umland sehr gefragt ist und dort die Mieten ebenfalls höher werden.

In den umliegenden Landkreisen sind die Einwohnerzahlen ähnlich stark angestiegen wie in Hamburg: So gab es in den Landkreisen Harburg, Pinneberg und Segeberg einen Zuwachs von sechs Prozent, in Stormarn und dem Herzogtum Lauenburg ist die Einwohnerzahl um fünf Prozent und in Stade um vier Prozent gestiegen.



Studie verrät: Hamburger Umland wird immer beliebter

Gleichzeitig sind die Mieten aber mindestens genauso hochgegangen wie in Hamburg: In Harburg und Pinneberg gab es eine Preiserhöhung von 28 Prozent, in Stade und Segeberg jeweils um 32 um 33 Prozent und im Herzogtum Lauenburg sogar um 43 Prozent. Lediglich der Landkreis Stormarn lag mit 25 Prozent knapp unter Hamburg.

Datenbasis für die Berechnung der Mietpreise in den deutschen Stadt- und Landkreisen waren auf immowelt.de inserierte Angebote mit einer Wohnfläche von 40 bis 120 Quadratmetern. Dabei wurden ausschließlich die Angebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden. Die Bevölkerungsdaten entstammen einer Erhebung der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. (mhö)