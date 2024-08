Michael-Jackson-Musical: Diese Jungs wollen der „King of Pop“ werden

Die „Eiskönigin“ geht, der „King of Pop“ kommt! Die Premiere des Michael-Jackson-Musicals im „Stage Theater an der Elbe“ rückt langsam näher. Ab Dezember sollen Tausende Zuschauer kommen, um die Geschichte des einstigen Superstars zu erleben. Die Hauptrolle übernimmt Benét Monteiro, den viele Zuschauer schon aus anderen Musicals kennen. Aber wer verkörpert den jungen Michael Jackson? Antwort: ganz viele! Die MOPO hat einen Blick hinter die Kulissen geworfen und geschaut, wie sich die zahlreichen Jungdarsteller auf das Stück vorbereiten.

Die Musikanlage gibt einen kräftigen Knall von sich, dann dröhnt die Stimme von James Brown aus den Boxen. Abwechselnd proben mehr als 20 Jungs im Alter von 8 bis 13 die Szenen des jungen Michael und seines Bruders Marlon. Der Rest schaut zu, strahlt, singt mit. Den „Moonwalk“ und das ikonische „Hee-Hee“ haben sie bereits verinnerlicht.

Die „Jackson 25“ proben dreimal pro Woche für ihren großen Auftritt

Gecoacht werden die „Jackson 25“ von Jana Nagy (36), selbst Musicaldarstellerin und zudem die künstlerische Leiterin der Kinderdarsteller. Immer wieder wiederholt sie mit den Kids die Abläufe, achtet auf jedes Detail und motiviert, mit viel Ausdruck zu spielen: „Es ist wie eine Präsentation, aber eine große“, sagt sie auf Englisch.

Elias (12, v.l.), Amos (11) und John (9) zeigen dem MOPO-Team ihre besten Moves Marius Röer Elias (12, v.l.), Amos (11) und John (9) zeigen dem MOPO-Team ihre besten Moves

Singen und Tanzen gleichzeitig – das sei die große Herausforderung für die Kinder, so Nagy. Auch deshalb probt sie mit einigen bereits seit sieben Monaten dreimal pro Woche. Später dürfen die jungen Darsteller nur einmal wöchentlich auf der Bühne stehen – Jugendschutz.

30 Jungdarsteller werden benötigt

Das zweieinhalbstündige Musical, in dem die Kinder etwa 40 Minuten spielen, soll achtmal pro Woche aufgeführt werden. „Für die Vorstellungen im ersten Jahr brauchen wir rund 30 Jungdarsteller“, so Nagy. Die größte Tücke für Jungs in dem Alter ist da noch nicht eingerechnet – der Stimmbruch. Rau, brüchig, instabil – das passt nicht zu Popstar Michael Jackson. Deshalb werden viele Darsteller benötigt, die einspringen können.

Dreimal pro Woche studiert Tanzlehrerin Jana mit den Kids die Choreografie ein Marius Röer Dreimal pro Woche studiert Tanzlehrerin Jana mit den Kids die Choreografie ein

Wenn alles gut geht, können die talentiertesten und fleißigsten Jungs den Grundstein für eine Musical-Karriere legen. Auch finanziell lohnt es sich – die Jungdarsteller würden „sehr gut“ bezahlt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Musical über den „King of Pop“: Er wird der Michael Jackson von Hamburg

Michael Jackson starb 2009

Den 2009 verstorbenen „King of Pop“ konnten die Jungs zwar nicht auf seinem Höhenflug erleben – seine Legende ist in ihren Familien allerdings nie untergegangen. „Es ist so krass, welchen Impact Michael Jackson immer noch in den schwarzen Communitys hat“, stellt die Trainerin fest. Auch John (9), Amos (11) und Elias (12) sind im „Thriller“-Fieber: „Die Coolness hat mich begeistert“, sagt Amos. Die wichtigste Botschaft hat das Lied „Black or White“ aus dem Jahr 1991 für ihn: „Der Song hat mir gezeigt, dass die Hautfarbe von jemandem nicht so wichtig ist und dass ich irgendwann auch mal eine weiße Freundin haben kann.“

Er soll verkörpert werden: Der 13-jährige Michael Jackson im Jahr 1971. MOPO-Archiv Er soll verkörpert werden: Der 13-jährige Michael Jackson im Jahr 1971.

„MJ – Das Michael Jackson Musical“ beleuchtet vor allem die Entstehungsgeschichte der „Dangerous“-Welttournee 1992. Bis zum 29. September ist in dem Theater neben dem „König der Löwen“-Zelt noch das Disney-Musical „Die Eiskönigin“ zu sehen. Das Spektakel über den „King of Pop“ feiert am 1. Dezember Premiere, Karten kosten ab 63,99 Euro und können bereits jetzt vorbestellt werden.