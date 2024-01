„„Meridian“ – die Wellnessclubs, die diesen Namen tragen, waren mal die besten und exklusivsten in der ganzen Stadt. „Meridian“ – das stand für Luxus und für Premium-Qualität. Nun sorgt ein Brandbrief für Aufsehen, den 140 langjährige Mitglieder des Clubs in Alstertal unterschrieben haben, und in dem von verschimmelten Saunen und Duschen die Rede ist und von einer problematischen neuen Klientel, die sich an keine Regeln hält. Diese Vorwürfe haben sogar das Gesundheitsamt auf den Plan gerufen. Was in dem Club wirklich los ist? MOPO-Reporter machten sich vor Ort ein eigenes Bild – und waren erstaunt, was sie sehen zu bekommen.

„Meridian“ – die Wellnessclubs, die diesen Namen tragen, waren mal die besten und exklusivsten in der ganzen Stadt. „Meridian“ – das stand für Luxus und für Premium-Qualität. Nun sorgt ein Brandbrief für Aufsehen, den 140 langjährige Mitglieder des Clubs in Alstertal unterschrieben haben, und in dem von verschimmelten Saunen und Duschen die Rede ist und von einer problematischen neuen Klientel, die sich an keine Regeln hält. Diese Vorwürfe haben sogar das Gesundheitsamt auf den Plan gerufen. Was in dem Club wirklich los ist? MOPO-Reporter machen sich vor Ort ein eigenes Bild – und sind erstaunt, was sie sehen zu bekommen.

Das ganze Drama um „Meridian“ soll vor vier Jahren begonnen haben, als das Unternehmen von einem britischen Wellness-Clubbetreiber geschluckt wurde. Seither heißen alle Niederlassungen – auch die fünf in Hamburg – „David Lloyd Meridian“. Nach Überzeugung langjähriger Mitglieder hat sich damals weit mehr verändert als nur der Name. „Die Qualität geht den Bach runter und die Preise werden munter erhöht“, meint einer. „Aus dem Laden so viel Geld rauszuquetschen wie möglich, nur darum geht es anscheinend noch.“

Foto aus der Werbebroschüre des David Lloyd Meridian Alstertal: Der große Pool, zentraler Ort im Wellnessbereich des Clubs. David Lloyd Meridian Foto aus der Werbebroschüre des David Lloyd Meridian Alstertal: Der große Pool, zentraler Ort im Wellnessbereich des Clubs.

Der Vorwurf: Schimmel in Bädern und Saunen, kaputte Wände und Fliesen, rissige Liegen

Anfang Januar sei nun schon zum dritten Mal innerhalb von 20 Monaten der Mitgliedsbeitrag angehoben worden, bemängeln die Kritiker. Rund 130 Euro zahlt ein Mitglied dem Vernehmen nach inzwischen, allerdings sollen die Preise sehr unterschiedlich sein. Auch die Erhöhungen fielen ganz verschieden hoch aus – „als würde das ausgewürfelt“. Auskunft zu seiner Preisgestaltung gibt das Unternehmen nicht.

Olaf Wunder Im Vorraum der Japanischen Sauna auf der Dachterrasse: eine verdächtige dunkle Stelle oben in der Ecke. Schimmel? Im Vorraum der Japanischen Sauna auf der Dachterrasse: eine verdächtige dunkle Stelle oben in der Ecke. Schimmel?

Olaf Wunder Tür zur Terrasse: Da fehlen außen der Beschlag und die Klinke. Tür zur Terrasse: Da fehlen außen der Beschlag und die Klinke.

Olaf Wunder In der Herrendusche: Was ist bloß das Schwarze in den Fugen? Angeblich kein Schimmel, behauptet der Deutschland-Chef von „Meridian“. In der Herrendusche: Was ist bloß das Schwarze in den Fugen? Angeblich kein Schimmel, behauptet der Deutschland-Chef von „Meridian“.

Olaf Wunder Offenbar ein alter Wasserschaden: Der Putz ist ab, die Wand blüht regelrecht. Offenbar ein alter Wasserschaden: Der Putz ist ab, die Wand blüht regelrecht.

Olaf Wunder Rund um den großen Pool finden sich viele Liegen, bei denen die Auflagen in einem solchen Zustand sind. Rund um den großen Pool finden sich viele Liegen, bei denen die Auflagen in einem solchen Zustand sind.

Olaf Wunder Noch eine Auflage, die dringend ausrangiert gehört. Noch eine Auflage, die dringend ausrangiert gehört.

Olaf Wunder Aufgang zum großen Pool: Zahlreiche Mosaikfliesen fehlen. Aufgang zum großen Pool: Zahlreiche Mosaikfliesen fehlen.

Olaf Wunder Wer das Gebäude des „David Lloyd Meridian“ vom Parkhaus aus betritt, wird so begrüßt. Wer das Gebäude des „David Lloyd Meridian“ vom Parkhaus aus betritt, wird so begrüßt.

privat Vermooste Teakholzliegen auf der Sonnenterrasse Vermooste Teakholzliegen auf der Sonnenterrasse

privat Eine Korbliege für zwei Personen auf der Sonnenterrasse: Das Verdeck ist inzwischen grün vor lauter Moos. Eine Korbliege für zwei Personen auf der Sonnenterrasse: Das Verdeck ist inzwischen grün vor lauter Moos.

privat Die Decke über den Whirlpools: Aufsteigender Wasserdampf hat Spuren hinterlassen. Die Decke über den Whirlpools: Aufsteigender Wasserdampf hat Spuren hinterlassen.

privat Bei den Whirlpools: Eine Deckenverkleidung fehlt. Bei den Whirlpools: Eine Deckenverkleidung fehlt.

privat Löcher klaffen in der Decke bei den Whirlpools. Löcher klaffen in der Decke bei den Whirlpools.

privat Beschädigte Wand neben einem Whirlpool Beschädigte Wand neben einem Whirlpool

privat Teil eines Geländers: Das Metall ist ziemlich stark verrostet. Teil eines Geländers: Das Metall ist ziemlich stark verrostet.

privat Unser Verdacht lautet: Schimmel. Eine Aufnahme aus der Herrendusche Unser Verdacht lautet: Schimmel. Eine Aufnahme aus der Herrendusche

privat In den Damenduschen: Es fällt auf, wie dunkel die Fugen zwischen den Fliesen sind. In den Damenduschen: Es fällt auf, wie dunkel die Fugen zwischen den Fliesen sind.

privat Eine ziemlich abgerockte Duscharmatur in der Damendusche Auffallend die dunkle Verfärbung der Fugen. Eine ziemlich abgerockte Duscharmatur in der Damendusche Auffallend die dunkle Verfärbung der Fugen.

privat Die Versiegelung des Parkettfußbodens ist abgetreten: An vielen Stellen in der Herren-Umkleide finden sich solche Stellen. Die Versiegelung des Parkettfußbodens ist abgetreten: An vielen Stellen in der Herren-Umkleide finden sich solche Stellen.

Die jüngste Preiserhöhung hat das Fass nun offensichtlich zum Überlaufen gebracht. In einem Brandbrief fordern 140 langjährige Mitglieder des Clubs in Alstertal (Heegbarg), dass die Anhebung zurückgenommen wird. Angesichts der vielen Mängel sei es unangemessen, mehr Geld zu verlangen. Und dann listen sie auf, was im Club alles im Argen liege.

Von defekten und rissigen Liegen ist die Rede, von schmutzigen Saunabänken, von angerosteten Treppengeländern, von Schimmel in den Duschräumen und fehlender Reinigung der Duschen als auch der Umkleideräume. Außerdem kritisieren die Mitglieder defekte Föne und Getränkeautomaten, ein „müffelndes und unhygienisches Dampfbad“, ein Damen-WC, das nach „Kloake“ riecht, eine dezimierte Anzahl von Trainern und Kursen usw.

„Müffelndes, unhygienisches Dampfbad“ und ein Damenklo, das nach Kloake stinkt

Ein großes Problem sei auch das deutlich veränderte Publikum: Viele Neukunden seien „jung und aggressiv“. Entsprechend laut sei es im Club geworden. Regeln würden häufig missachtet: Gäste würden ungeduscht und mit Slip in den Pool gehen und mit Badekleidung ins Dampfbad und in die Sauna, was unhygienisch sei. Ein Kritiker meint: Das Personal traue sich meist nicht, die fraglichen Kunden zur Ordnung zu rufen – aus Angst, „was aufs Maul zu kriegen“.

Ins Gerede gekommen: Das David Lloyd Meridian in Alstertal. Hier der Eingangsbereich. Olaf Wunder Ins Gerede gekommen: Das „David Lloyd Meridian“ in Alstertal. Hier der Eingangsbereich

In dem Brandbrief heißt es schließlich: „Wir fühlen uns nicht mehr so gut aufgehoben wie noch vor einigen Jahren. Wir möchten einen attraktiven Wellness-Spa in hoher Qualität erhalten.“ Es sei aber nicht spürbar, dass das Management dieses Ziel auch verfolgt.

Heftige Vorwürfe. Aber was ist dran? MOPO-Reporter packen Bademantel, Handtuch und Badehose ein – und schauen sich vor Ort um. Unsere Einschätzung: Das „David Lloyd Meridian Alstertal“ wirkt in Teilen tatsächlich ziemlich „abgerockt“. Dringende Renovierungen sind offenbar lange unterblieben.

Viele Kleinigkeiten, die sich zu einem negativen Gesamteindruck summieren

Wir betreten das Haus über die Tiefgarage und gehen durch eine völlig verschrammte Tür. Kein guter erster Eindruck bei einem Luxus-Wellness-Tempel. Das möchte „Meridian David Lloyd“ doch weiterhin sein, oder?

In der Herrenumkleide fällt uns die abgetretene Versiegelung des Parkettfußbodens auf: überall große dunkle Flecken. Der Boden hätte längst mal abgeschliffen und neu versiegelt gehört. In den Duschen sind die Fugen teils schwarz. Das sieht aus wie Schimmel.

MOPO-Chefreporter Olaf Wunder hat Bademantel, Badehose und Badehandtuch eingepackt und macht sich selbst ein Bild von den Zuständen David Lloyd Meridian Alstertal. hfr MOPO-Chefreporter Olaf Wunder hat Bademantel, Badehose und Badehandtuch eingepackt und macht sich selbst ein Bild von den Zuständen im „David Lloyd Meridian Alstertal“.

Weiter zum Pool: Dessen Oberfläche besteht aus Mosaikfliesen, von denen aber viele rausgebrochen sind. Die Auflagen mehrerer Liegen sind rissig. Wir sehen rostige Geländer. Über den Whirlpools klaffen riesige Löcher in der Decke – da ist die Verkleidung abmontiert. An einer Tür, die nach draußen führt, gibt es nur noch von innen eine Klinke – außen ist sie verschwunden. Wer einmal fest an der Klinke zieht, hat sie in der Hand.

Viele Kleinigkeiten, die sich zu einem eher negativen Gesamteindruck summieren.

Diese Treppe zum Whirlpool ist doch der Hammer

Die Treppe auf der Dachterrasse des „David Lloyd Meridian Alstertal“. Sie führt zum Whirlpool und ist ziemlich stark beschädigt - ganz offensichtlich nicht erst seit vier Wochen. Olaf Wunder Die Treppe auf der Dachterrasse des „David Lloyd Meridian Alstertal“. Sie führt zum Whirlpool und ist ziemlich stark beschädigt – ganz offensichtlich nicht erst seit vier Wochen.

Aber es geht noch weiter. Rauf zur Dachterrasse: Wir werden von anderen Gästen aufmerksam gemacht auf die große dunkle Stelle im Vorraum der Japanischen Sauna. Die Leute um uns herum haben keinen Zweifel: „Schimmel.“ Höhepunkt aber ist die kleine Treppe, die rauf in den Außen-Whirlpool führt. Sie ist total marode. Schauen Sie sich das Foto an!

Was sagt das Management von „David Lloyd Meridian“ zu alldem? Jens Heinze (53), der Deutschland-Chef, steht uns Rede und Antwort – und gibt zu, dass Handlungsbedarf besteht. Nachdem vor zwei Jahren der Foyer- und der Fitnessbereich für vier Millionen Euro saniert worden seien, sei in diesem Jahr der komplette Duschbereich dran. „Da wird komplett alles von oben bis unten neu gemacht.“ Das Geld dafür sei freigegeben. An den MOPO-Reporter gewandt: „Und das ist keine Entscheidung, die wir nach Ihrer Anfrage getroffen haben. Das haben wir den Mitgliedern schon im vergangenen Jahr kommuniziert.“

Auch anderswo müsse dringend was geschehen, findet Heinze und spricht beispielsweise den großen Pool an. Das allerdings sei erst machbar nach Ende der Saison, denn er müsse dann einige Zeit stillgelegt werden. Dringend saniert werden müsse auch die Treppe zum Whirlpool auf der Dachterrasse – „die sieht nicht sehr einladend aus, absolut richtig“. Die Sanierung könne aber erst erfolgen, wenn die Temperaturen steigen. Bei Frost gehe das nicht.

Meridian-Manager Jens Heinze verspricht: „Duschen und Umkleiden werden 2024 saniert“

Jens Heinze (53) ist Deutschland-Chef von David Lloyd Meridian. David Lloyd Meridian Jens Heinze (53) ist Deutschland-Chef von „David Lloyd Meridian“.

Es ist also nicht so, dass Heinze die Kritik als völlig abwegig bezeichnet. Aber es gibt auch Punkte, da widerspricht er den Unterzeichnern des Brandbriefes: Vorwürfe, es werde im Club nicht genügend gereinigt, weist er zurück. „Auf Reinigung legen wir großen Wert. Wir geben jeden Monat einen mittleren fünfstelligen Betrag dafür aus.“

Auch den Vorwurf, die Duschen seien verschimmelt, lässt er nicht auf sich sitzen. Wie er sich die schwarzen Fugen erklärt, wollen wir wissen. Er sagt: „Ich gebe zu, das sieht nach Schimmel aus, ist aber keiner. Die Verfugung wird durch Nutzung ausgewaschen und dann dringt Feuchtigkeit ein, was zur Verdunkelung führt.“

Und was ist mit dem Vorwurf, eine neue Generation von Gästen neige dazu, sich nicht an Regeln zu halten? Heinze sagt: „Ich kann Ihnen versichern, dass wir sehr großes Augenmerk auf das Verhalten in Saunen etc. legen. Aber da hat sich in den letzten fünf, sechs Jahren nichts verändert. Fehlverhalten gab es immer.“

Ob diese Erklärung die Kritiker verstummen lässt? Aktuell erhält das „Meridian David Lloyd Alstertal“ auffallend viele schlechte Noten auf Bewertungsportalen im Internet. „Nach fünf Jahren Mitgliedschaft vom wunderschönen Feng Shui Spa zum Peng pfui Spa, was mich sehr traurig macht“, heißt es da beispielsweise. Ein anderer schreibt unter der Überschrift: „From Hero to Zero“: „Was früher ein toller Club war, wurde spürbar heruntergewirtschaftet.“ Eine gewisse Andrea Luckow, nach eigenem Bekunden Mitglied der ersten Stunde im „Meridian Alsteral“, urteilt: „Ich gebe 1 Stern, weil es 0 leider nicht gibt.“

Übrigens: Da auch beim Bezirksamt Nord etliche Beschwerden über den Club eingegangen sind, wird das dortige Gesundheitsamt noch in diesem Monat eine Begehung durchführen. Das hat Claudia Petschallies, Sprecherin des Bezirksamtes Nord, der MOPO bestätigt.