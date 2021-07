Wampe, keine Muskeln, schlaffe Haut: Warum finden Männer sich trotzdem unwiderstehlich?

Kommentar –

Jeder kennt sie: Männer mit der Attraktivität einer runzligen Kartoffel, die sich dennoch unwiderstehlich finden. Kurvige und dicke Frauen wie die neue Miss Hamburg müssen für ihre Akzeptanz und ihr Selbstvertrauen kämpfen. Doch viele Männer scheinen mit ihrem Aussehen jenseits der Schönheitsnorm kein Problem zu haben – genauso wenig wie ihre Umwelt oder ihre Frauen. Doch woran liegt das?

Egal, ob im Promi-Milieu, in der Finanzwelt oder in der Politik: Überall gibt es Männer, die weder wie Brad Pitt aussehen noch irgendwelchen Schönheitsidealen entsprechen – dennoch haben sie oft attraktive Frauen an ihrer Seite. Und auch in der „normalen“ Welt präsentiert sich dem aufmerksamen Beobachter dasselbe Bild: Viele Frauen stellen ihren Mann in punkto Schönheit massiv in den Schatten.

Männer legen mehr Wert auf Attraktivität als Frauen

Sind Frauen zu anspruchslos? Denken sie, dass sie für ihre Partnerwahl Finderlohn im Kuriositäten-Kabinett bekommen? Oder sind Frauen einfach nicht so oberflächlich wie Männer? Laut der „Münchner Studie zu Partnerwahl und Partnerschaft“ gaben zumindest nur 32,3 Prozent der befragten Frauen an, dass ihnen Attraktivität bei ihrem Partner wichtig sei. Zum Vergleich: 62,7 Prozent der Männer fanden diesen Punkt durchaus relevant.

Während Männer demnach auf die Attraktivität von Frauen Wert legen, zeigen diese deutlich mehr Interesse am Status ihres potenziellen Partners: 38 Prozent der Frauen gaben diesen als wichtig an, bei den Männer waren es nur 14,7 Prozent.

Frauen ist Status wichtig bei Männern

Das erklärt zumindest, warum einige mächtige Männer so überzeugt von sich sind: Sie erleben, dass ihr Erfolg sie in den Augen der Frauen sexy macht. Das erhöht selbstverständlich ihr Selbstbewusstsein, auch wenn sie dazu rein äußerlich keinen Grund hätten.

Doch ist es so simpel? Frauen stehen auf Macht, während Männer nach Dekoration in ihrem Arm suchen? Nein. Denn beiden Geschlechtern sind letztendlich andere Punkte wesentlich wichtiger: Verlässlichkeit, Geborgenheit und gemeinsame Werte. Dafür machen viele Frauen gerne Abstriche, Brad Pitt gerät ins Abseits – denn so toll ist er dann auch wieder nicht. Schließlich hat Angelina Jolie letztendlich ebenfalls die Flucht ergriffen.