Das zweite Schulhalbjahr läuft. Und das bedeutet wieder: Corona-Tests, Lüften und das Einhalten der Hygieneregeln. Dennoch kann man sich auch in der Schule leicht anstecken – besonders jetzt, wo Omikron die Inzidenz in die Höhe treibt. Ein Schüler schildert seine Eindrücke.

Ich habe von mehreren Mitschülern gehört, die sich mit Covid-19 infiziert haben, auch wenn sie streng die Regeln eingehalten haben. Das beunruhigt mich. Mit dem regelmäßigen Testen habe ich kein Problem.

Jakob Hillebrand (15) besucht die 9. Klasse eines Hamburger Gymnasiums und absolviert derzeit ein Schüler-Praktikum bei der MOPO.

Allerdings gibt es auch an meiner Schule eine Auffälligkeit bei den Selbsttests: Sie wiesen eine hohe Fehlerquote auf. Jeden Tag sitzen vor dem Sekretariat Schüler:innen, deren Test falsch war. Nur sehr selten wird ein positives Ergebnis durch einen PCR-Test bestätigt.

Positiver Selbsttest führt zu Schlangen vorm Sekretariat

Mich verunsichert diese Unzuverlässigkeit der Tests, da man so nie sicher sein kann, ob man positiv oder negativ ist. Das Risiko, sich oder andere anzustecken, ist immer da. Ich gehe in der Regel gerne in die Schule, aber ich möchte nicht immer von dem Gedanken an eine Infektion verfolgt werden.

Ich kann gut verstehen, dass der Schulsenator die Präsenzpflicht beibehalten will, da das viele Homeschooling bei vielen mentale Probleme ausgelöst hat. Meiner Meinung nach sollten in dieser Infektionslage aber die Eltern entscheiden können, ob ihre Kinder zur Schule gehen oder ob sie von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen sollen.

