Putin ärgern in acht einfachen Schritten – so geht’s

Das war knapp: Als klar war, dass der Westen eher den Abbruch der Gaslieferungen in Kauf nimmt als in Rubel zu bezahlen, ist Putin eingeknickt. Das Gas fließt weiter, sogar quer durch die Ukraine. In seiner Not hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) alle Deutschen dennoch aufgefordert, Energie zu sparen. Das ist richtig. Besser wäre aber, die Bundesregierung würde endlich durchgreifen und die Deutschen zum Energiesparen zwingen.

Möglichkeiten, Putin ganz einfach zu ärgern, ohne dass wir uns ernsthaft einschränken müssten, gäbe es ja genug. Nur müssten einige Politiker in der Ampelkoalition ihre ideologischen Scheuklappen abwerfen. Hier eine kleine Hilfestellung für schnell umsetzbare Sofortmaßnahmen.

1. Tempolimits auf Autobahnen (100 km/h), Landstraßen (80) und in Städten (30) würden in einem Jahr 3,7 Milliarden Liter Sprit einsparen – das ist mehr als das Volumen der Außenalster. Anders als hohe Benzinpreise wäre das auch sozial gerecht: Der Porsche muss genauso schleichen wie der Polo.

2. Kurzstreckenflüge verbieten – man kann tatsächlich auch mit dem ICE oder gar Nachtzug nach München, Basel usw. fahren.

3. Eine Extrasteuer auf internationale Flüge einführen – die sind ja in der Regel nicht zwingend notwendig, auch wenn viele nach zwei Jahren Corona gerne mal wieder die Welt erkunden würden.

4. Frachtschiffe in deutschen und europäischen Gewässern zwingen, langsamer zu fahren. Eine Temporeduktion um 30 Prozent würde 60 Prozent Treibstoff (in der Regel Schweröl) sparen, hat das Öko-Institut in Bonn schon vor drei Jahren ausgerechnet.

5. Eine Steuer auf Kunststoffverpackungen wäre jetzt noch angebrachter als eh schon, um Unternehmen zu zwingen, die gigantischen Müllberge zu reduzieren, die wir täglich erzeugen.

6. Weiter Homeoffice ermöglichen, um Pendelverkehr zu reduzieren.

7. Autofreie Sonntage – gab es schon, haben niemandem geschadet.

8. Kernkraftwerke länger laufen lassen. Es ist doch absurd, russisches Gas in Stromkraftwerken zu verfeuern und parallel Atommeiler abzuschalten. Am heutigen Donnerstagmorgen etwa hat Deutschland etwa doppelt so viel Strom aus Erdgas wie aus Kernkraft produziert, am Mittwochmittag waren es gar dreimal so viel.

Wir können aber natürlich auch bräsig weitermachen wie bisher und so tun, als ginge uns der Krieg in der Ukraine nichts an und würde nicht von uns mitfinanziert…