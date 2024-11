Geht es um norddeutsche Küstenorte, ist in den vergangenen Jahren ein merkwürdiger Hype zu beobachten: Die Menschen drehen total am Rad, wenn es um Sankt Peter-Ording geht. Die Hotels sind für Monate ausgebucht, wer abends eine Pizza essen möchte, sollte den Restaurant-Tisch lieber schon Tage im Voraus reservieren. Die hohe Nachfrage schlägt sich natürlich auch in den Preisen nieder: Ab der nächsten Saison ist die Kurtaxe in Sankt Peter-Ording sogar teurer als auf der Luxus-Insel Sylt! Was ist da los? Ich verstehe die Welt nicht mehr.