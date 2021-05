Mega-Schlange am Impfzentrum: Dieses Verhalten ist einfach ignorant und egoistisch!

Kommentar -

Eigentlich sollte uns die Corona-Pandemie lehren, unseren Mitmenschen mehr Solidarität entgegenzubringen. Davon war am Montagnachmittag nicht besonders viel zu spüren, als sich hunderte Menschen ohne Impftermin in die mehr als einen Kilometer lange Schlange vor den Hamburger Messehallen stellten. Dieses Verhalten ist dreist, ignorant und egoistisch.

Mehrere Stunden lang warteten Impfwillige am Montag darauf, in dem sonst gut organisierten Impfzentrum endlich dranzukommen – doch bei dem Ansturm kamen die Mitarbeiter an ihre Grenzen. Trotzdem impften sie bis 22 Uhr fast 11.000 Menschen, obwohl das Zentrum sonst maximal 8.000 Impfungen am Tag leistet.



Mega-Schlange am Impfzentrum: Dieses Verhalten ist einfach egoistisch!

Das Problem: 3.600 Menschen haben allein am vergangenen Wochenende ihren Impftermin nicht wahrgenommen – und das, ohne abzusagen! Viele kamen dann einfach am Montag. Die Begründungen? Lächerliche Ausreden. „Ich hatte gestern keine Zeit, ich war noch im Urlaub, es war Brückentag.“



Das könnte Sie auch interessieren: Termin-Schwänzer: Mega-Schlange führt zu neuem Impf-Rekord – und mächtig Ärger

Die Folge: Viele Hamburger, die am Montag regulär dran waren, standen stundenlang an – und nicht wenige mussten dann abbrechen, etwa weil sie ihre Kinder betreuen oder zur Schicht im Job mussten. Jetzt können sie wieder lange warten, bis sie einen neuen Termin finden.



Chaos am Hamburger Impfzentrum: Einige wenige verderben es

Ganz Hamburg wartet sehnsüchtig auf den rettenden Piks. Und ein paar Ignoranten verderben es dann. Dieses Verhalten ist unglaublich egoistisch: Mitarbeiter des Impfzentrums mussten unnötige Überstunden machen. Ordner, Polizisten und sogar Betreuer mussten anrücken, um für Ordnung zu sorgen.

Es bleibt zu hoffen, dass das Impfchaos einigen eine Lehre sein wird. Wir sind auf den letzten Metern, bis endlich allen ein Impfangebot gemacht werden kann und wieder einigermaßen Normalität einkehrt. Reißt euch bis dahin einfach mal zusammen!