Maskenpflicht: Schon wieder das übliche Gezeter – übernehmt Verantwortung!

Es ist, als wären wir in einer Endlosschleife. Da fordert der Gesundheitsminister von den Ländern die erneute Einführung einer Maskenpflicht in Innenräumen. Schon geht wieder das übliche Gezeter los, besonders in den sozialen Medien.

Was sich da an Beleidigungen Bahn bricht – ekelhaft. Andere bemühen ihre Grundrechte und die Eigenverantwortung der Bürger:innen. Ein gutes Stichwort. Als die Maskenpflicht am 30. April in Hamburg fiel, trugen viele Menschen weiterhin den FFP2-Schutz. Je wärmer es wurde, desto häufiger fiel die Maske.

Masken freiwillig tragen aus Respekt

Was im Sommer verständlich und vor allem jenseits von Altenheimen und Kliniken völlig vertretbar war, ist nun in der kalten Jahreszeit ganz anders zu bewerten. Die FFP2-Maske ist die einfachste Präventionsmaßnahme in einer Pandemie, geeignet Infektionsketten zu unterbrechen.

Es wäre wünschenswert, wenn die Eigenverantwortung so weit ginge, dass eine Mehrheit die Maske wieder trägt. Freiwillig. Denn dann bräuchte es keine staatliche Anordnung. Es würde den Menschen Respekt zollen, die in Einzelhandel und Co. arbeiten. Und den Kliniken helfen, die auch ohne schwerste Covid-Verläufe die Masken-Gleichgültigkeit mit Personalausfällen bezahlen müssen.