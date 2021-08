Höschen an, Rotlicht aus: Prostitution soll in Deutschland verboten werden. Das will zumindest die Frauen-Union der CDU. Die Würde der Frau dürfe vom Staat nicht zur Ware gemacht werden, so die Vorsitzende Annette Widmann-Mauz. Doch was die Prostituierten vorgeblich schützen soll, ist ein Eingriff in ihr Selbstbestimmungsrecht – und gefährlich obendrein.

Frauen seien meistens nicht freiwillig Prostituierte, so Widmann-Mauz gegenüber dem „RND“. Eine steile These – da es keine zuverlässigen Angaben zur Prostitution in Deutschland gibt. Klar ist: Ein Verbot verhindert keine Prostitution. Sie wird nur ins Hinterzimmer verlegt.

Ein Verbot schadet Prostituierten

Schweden hat 1999 als erste Nation weltweit den Sex-Kauf unter Strafe gestellt. Frankreich folgte 2016. Politiker feierten sich – jedoch keinen Erfolg. Prostituierte berichten vom radikal verschobenen Machtverhältnis zu ihrem Nachteil: Freier fordern nun riskantere Sexpraktiken für weniger Geld. Die Betroffenen haben Klage gegen das Gesetz beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht.

Doch vielleicht geht es bei dem Vorstoß auch nur um Moralvorstellungen. Nach Meinung der CDU-Frauen werden auch freiwillige Prostituierte immer „erniedrigt, gedemütigt und entwürdigt“. Eine Anmaßung! Wer selbstbestimmte Frauen fordert, muss auch deren Lebensentwürfe akzeptieren – auch wenn sie nicht ins eigene Weltbild passen.