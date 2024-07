Es ist schon lustig: Wenn es um veganes Essen geht, dann entdecken plötzlich alle ihr Herz für natürliche Lebensmittel – wettern gegen das „Chemie-Futter“. Ganz so, als ob es Farbstoffe, Geschmacksverstärker und Co. in tierischen Produkten nicht geben würde. Lesen Sie hier, welche Inhaltsstoffe in Verruf geraten sind.