Gaspreis-Deckel: Gerade noch die Kurve gekratzt!

Besser spät als nie: Die Bundesregierung hat einen Fehler korrigiert und im letzten Moment die Gas-Umlage auf dem Müllhaufen der misslungenen Ideen entsorgt. Gut so. Die Ampel hat gerade noch die Kurve gekratzt und sich rechtzeitig zusammengerauft.

Nun stehen sogar 200 Milliarden Euro zur Verfügung, um Wirtschaft und Bürger bei den Energiepreisen zu entlasten. Das war, wie es eine Alt-Kanzlerin ausgedrückt hätte, „alternativlos“ – jedenfalls wenn die Ampel nicht riskieren wollte, den Wirtschaftsstandort zu ruinieren und weite Teile der Bevölkerung in Armut zu stürzen.

Auch eine Botschaft an den Kreml-Despoten

Nun sind zumindest die finanziellen und psychologischen Voraussetzungen geschaffen, um im hybriden Wirtschafts- und Energiekrieg gegen Putin zu bestehen. Die Botschaft der Ampel an den Kreml-Despoten: Wir haben einen sehr langen Atem!

Wie genau die Bürger entlastet werden, wird sich erst in den kommenden Tagen entscheiden. Am wahrscheinlichsten ist ein Modell, in dem der Staat 80 Prozent des Vorjahres-Verbrauchs subventioniert und Verbraucher die restlichen 20 Prozent zu „normalen“ Preisen stemmen müssen.

Ohne Gas nutzt auch der schönste „Deckel“ nichts

Das hätte den volkswirtschaftlichen Vorteil, dass für Verbraucher ein Anreiz bleibt, mit dem knappen Gut Gas nicht verschwenderisch umzugehen. Denn die Zeiten bleiben trotzdem schwierig. Und wenn uns das Gas im Winter ausgeht, nutzt auch der schönste „Deckel“ nichts mehr.