Verrückt: Am Sonntag findet eine Doppelwahl statt, die sich eigentlich wunderbar ergänzt: Bei der Abstimmung zum EU-Parlament geht’s um das ganz Große: die Leitplanken europäischer Gesamtstrategien zu Monster-Themen wie Klimaschutz, Migration, Verteidigung und Verbraucherschutz. Und bei der Bezirkswahl um die ganz konkrete Gestaltung unser aller Nachbarschaften. Einerseits: Was will man mehr?! Anderseits: Kennen Sie jemanden, den das inhaltlich, abseits einer allgemeinen Sorge vor einem Rechtsruck, elektrisiert? Was ist da eigentlich los? Der Versuch einer Orientierung.