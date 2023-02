Ist jemand zu Hause? Wer seit der Bundestagswahl Ausschau nach Hamburgs größter Oppositionspartei, der CDU, hält, muss lange suchen. Es scheint, als befänden sich Hamburgs Christdemokraten noch immer in einem Schwebezustand zwischen Wahldesaster-Schockstarre, politischer Orientierungslosigkeit und gediegenem Winterschlaf.

Gänzlich abgetaucht etwa ist der Hamburger Parteichef und Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß, der seine Zukunft ohnehin stärker auf der Berliner Bühne sieht. Ploß, im Wahlkampf noch dauerpräsent, bestach zuletzt vor allem dadurch, dass er sich vehement gegen das Gendern der deutschen Sprache und für Friedrich Merz als Parteichef aussprach. Das hat zum einen wenig mit Hamburg zu tun und klingt zudem kaum zukunftsweisend.

Dennis Thering, Chef der Bürgerschaftsfraktion, versucht sich derweil vor allem in Werbung in eigener Sache, verpasst keine Gelegenheit, seinen Anspruch zu formulieren, CDU-Spitzenkandidat zu werden. Sein Ziel, ab 2025 Bürgermeister zu sein, klingt angesichts der 11,2-Prozent-Bürgerschafts-Wahlschlappe verwegen.

Und können Thering und Ploß überhaupt Wahlen gewinnen? Unter der Führung von Ploß stürzte die CDU bei der Bundestagswahl in Hamburg erst einmal steiler als im Bundestrend ab, um 11,7 Punkte auf magere 15,5 Prozent. Da fällt es selbst Ploß schwer, das Wahldebakel zu 100 Prozent Armin Laschet, aber zu null Prozent sich selbst anzulasten.

CDU in Hamburg: Die Partei tritt nicht einheitlich auf

Die Kernfrage, wofür die Hamburger CDU heute inhaltlich steht, kann die Partei derzeit so gar nicht beantworten. Thering kritisiert, seine CDU habe auf die Wähler:innen zuletzt wie ein „Gemischtwarenladen“ gewirkt. Viel im Sortiment, nicht alles aber in bester Qualität. Doch auch der Fraktionschef krittelte zuletzt recht kleinteilig daran rum, dass die Hamburger Verkehrspolitik zu sehr auf das Fahrrad setze und die Digitalisierung nicht richtig vorankomme.

Gerade hier aber eilt der CDU der Ruf voraus, eine kenntnisfreie Zone zu sein. „Wir haben in der CDU keinen einzigen wirklich kompetenten Ansprechpartner für unsere Belange“, klagt die Sprecherin einer der größten Hamburger Digitalagenturen. Denn mit dem Niendorfer Carsten Ovens schied ausgerechnet der einzige ausgewiesene Digitalexperte der Partei 2020 aus der Bürgerschaft aus.

CDU zeigt sich jung, männlich und konservativ

Was aber ist heute der Markenkern der Hamburger CDU? Derzeit lässt sich ihr Erscheinungsbild in drei Worten zusammenfassen: jung, männlich, konservativ. Mit dem Duo Ploß und Thering, beide deutlich unter 40, hat der Landesverband zumindest an seiner Spitze den Generationswechsel geschafft. Anders sieht es bei der Frauenquote aus. Nur mit Mühe schaffte es die Partei, dass nun zumindest drei ihrer 15 Abgeordneten Frauen sind. 20 Prozent Frauenanteil in der Fraktion, weniger hat in Hamburg nur die AfD zu bieten.

Den Ausweg aus dem programmatischen Nirvana soll ein Hamburger Grundsatzprogramm schaffen, das im Herbst auf den Markt kommen soll und von dem heute noch niemand weiß, wie es aussehen wird. Die Alternative zum Gemischtwaren-Sortiment wäre eine klar umrissene Vision der Zukunft Hamburgs. Doch die fällt nicht vom Himmel.

In der Hamburger CDU erwarten nun viele, dass das Programm einen inhaltlichen Rechtsruck, eine stärkere Abgrenzung von SPD und Grünen festschreibt. Die zwar am rechten Rand Stimmen bringen können, nicht aber in der politischen Mitte – und Bündnisoptionen kosten würde. So ist das Verhältnis zwischen CDU und Grünen zuletzt merklich abgekühlt, wie auch der Bruch der letzten schwarz-grünen Bezirks-Koalition in Eimsbüttel zeigt.

„Das geht gerade komplett in die falsche Richtung“, warnt ein profilierter CDU-Bezirkspolitiker, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. So habe die CDU etwa das Thema „Mobilitätswende“ komplett verschlafen, „weil einige Politiker aus den Walddörfern und den Elbvororten überhaupt kein Gefühl dafür haben, welche Belastungen der motorisierte Individualverkehr in den innerstädtischen Bereichen mit sich bringt“.

Parteikollegen sehen Christoph Ploß kritisch

Dass Ploß für einen stramm konservativen Kurs steht, bereitet vielen CDU-Politiker:innen Bauchschmerzen. Während sie offiziell die Qualitäten des Shootingstars loben, wird hinter seinem Rücken kräftig gestichelt. Bei jedem Auftritt von Ploß stehe nur eines im Vordergrund: seine eigene politische Karriere. Der 36-Jährige sei „ein politischer Greis, gefangen im Körper eines Oberprimaners“, charakterisiert ein führender CDU-Funktionär den Parteichef. Ploß könne „die Diversität und die Themen einer modernen Großstadt überhaupt nicht abbilden“, er verstehe sie nicht einmal.

Allein, die verstreuten Ploß-Kritiker haben keine Alternative zu bieten. Die CDU hat in den vergangenen Jahren viel Personal verschlissen, ist personell ausgebrannt.