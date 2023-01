Mit nur zwei neuen Senator:innen, den Grünen Anna Gallina und Anjes Tjarks, startete die rot-grüne Landesregierung vor gut zwei Jahren in die laufende Legislaturperiode. Die Hälfte der Amtszeit ist fast erreicht – und unser MOPO-Kolumnist Marco Carini zieht eine erste Bilanz. Teil 2: Anjes Tjarks

Mit nur zwei neuen Senatoren, den Grünen Anna Gallina und Anjes Tjarks, startete die rot-grüne Landesregierung vor gut zwei Jahren in die laufende Legislaturperiode. Kurz vor deren Halbzeit zieht MOPO-Kolumnist Marco Carini ein Zwischenfazit ihrer Arbeit. Teil 2: Anjes Tjarks

Sein Markenzeichen: Er sitzt fest im Sattel. Fahradhelm, blütenweißes Hemd, dazu ein Dauer-Lächeln, so als würde ihm Politik auch noch Spaß machen. Anjes Tjarks (Grüne) ist seit 2020 Senator für Verkehr und Mobilitätswende. Der Titel ist Anspruch und so ist es kein Wunder, dass der 41jährige, als einziges Senatsmitglied weder über Dienstwagen noch Chauffeur verfügt und, statt kurz mal in den Flieger zu steigen, auch beruflich oft tagelang mit der Bahn durch Europa tourt.

Tjarks ist ein Hamburger Quiddje, aufgewachsen in Jenfeld. ausgebildet als Politologe an der Hamburger Uni und später am Berliner Tor kurz als Politiklehrer im Einsatz. Und er ist ein politischer Frühstarter: Mit 27 wird er 2008 an der Seite von Katharina Fegebank bundesweit jüngster Landes-Chef der Grünen. Hier und später als Vorsitzender der grünen Bürgerschaftsfraktion lernt Tjarks widerstreitende Interessen zu vereinen, Abweichler:innen einzunorden, Streit zu schlichten.

Anjes Tjarks redet gern – und verhindert damit so manchen Volksentscheid

Das heißt reden, reden, immer wieder reden. Tjarks ist immer freundlich und verbindlich, nie beleidigend, nie stur und schon gar nicht cholerisch. Eine Kompetenz, die er bald auch als Juniorpartner des sogenannten A-Teams verfeinert. Zusammen mit dem damaligen SPD-Fraktionschef und heutigen Finanzsenator Andreas Dressel kommuniziert er diverse Volksinitiativen an den Rand des Wahnsinns, schmiedet, egal ob es um die Beherbergung von Flüchtlingen oder den „guten Ganztag“ an den Schulen geht, immer wieder belastbare Kompromisse zwischen Regierung und Bürgerinitiativen und verhindert so manchen Volksentscheid.

Dressel ist für Tjarks eine Kreuzung aus politischen Ziehvater, Lehrmeister und engstem Buddy im Hamburger Rathaus. Und auch sonst klebt Tjarks bei der Wahl seiner politischen Bundesgenoss:innen nicht an Parteigrenzen, gerät sogar ein wenig über Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ins Schwärmen, obwohl er sonst mit den Liberalen wenig am Hut hat.

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) will die Mobilitätswende in Hamburg vorantreiben. dpa Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) will die Mobilitätswende in Hamburg vorantreiben.

Als Senator für die Mobilitätswende sitzt der „passionierte Radfahrer“ (Tjarks über Tjarks) zwischen allen Stühlen: Die einen werfen ihm vor, dass er die Autofahrer:innen gängelt und wie Aussätzige behandelt, die anderen, dass er das eben nicht tut. Den einen geht die Verkehrswende viel zu schnell, den anderen viel zu langsam. Vor allem dass er den motorisierten Individualverkehr zurückdrängen will, macht ihn zur Zielscheibe der Opposition.

Das könnte Sie auch interessieren: Forderung an Tschentscher: Entlassen Sie Frau Gallina!

„Senator Tjarks radelt auf umgewidmeten Fahrradwegen fröhlich über Hamburgs Straßen und übersieht absichtlich die Staus, die seine Politik produziert. Solange der ÖPNV nicht bis in die Randgebiete gut funktioniert sind viele Hamburger auf das Auto angewiesen“, kritisiert etwa Anna von Treuenfels (FDP) eine „Spaltung der mobilen Gesellschaft“ durch Tjarks. Und der CDU-Verkehrsexperte Richard Seelmaker wirft Tjarks vor, „eine Verkehrsverhinderungspolitik für eine kleine Minderheit zu betreiben, deren Kerninhalt die zwanghafte Umerziehung, das Drangsalieren aller“ Aufofahrer:innen sei. Diese „Verbots- und Gebührenpolitik“ führe „in eine Sackgasse“.

Dass die Kritik der Opposition an Tjarks sich nicht verfängt, liegt auch daran, dass ihr Mantra – seine Verkehrspolitik sei rein ideologisch motiviert – oft ins Leere läuft. Der dreifache Familienvater kann seine politischen Initiativen immer gut mit Fakten und Daten unterfüttern. Tjarks ist kein Ideologe sondern beinharter Realpolitiker. An Punkten, die er nicht ändern kann, verkämpft er sich nicht. So „langweilt“ ihn inzwischen die Debatte um die von den Grünen einst vehement geforderte und von der SPD ebenso vehement abgelehnte Stadtbahn. Und er nimmt es klaglos hin, dass der Ressortzuschnitt ihm keinerlei Zugriff auf den Hafen und das klimaschädlichste Fortbewegungsmittel, das Flugzeug, gibt.

Das könnte Sie auch interessieren: Teil 1: „Totalausfall“? So schlägt sich Senatorin Anna Gallina

Auch die Vorwürfe von CDU und FDP lässt Tjarks ungerührt an sich abperlen und verweist immer wieder auf deren fehlende Konzepte, den Verkehr deutlich klimafreundlicher zu machen. Während die Opposition ihn zum „Verkehrsverhinderungssenator“ stilisiert, hört man vom sozialdemokratischen Koalitionspartner eher anerkennende Worte über Tjarks. Organisationen wie der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC)tadeln ihn zwar regelmäßig, sind aber hinter vorgehaltener Hand recht angetan von dem Vorzeige-Grünen, dessen Stärke darin liegt, andere, die nicht ganz seiner Meinung sind, mitzunehmen.

So ist es durchaus bemerkenswert, dass heute etwa der der ADAC die Verkehrspolitik von Tjarks trotz einiger Kritikpunkte stärker lobt, als die noch mehr an der Vorherrschaft des Autos klebende verkehrspolitische Agenda der CDU. Und Anjes Tjarks weiß: Die Mobilitätswende, sie beginnt in den Köpfen.