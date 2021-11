Die Ampelverhandler hätten sie gebeten, sich zurückzuhalten, begründete Noch-Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) im „Spiegel“ die Untätigkeit der Regierung – während die Infektionszahlen durch die Decke schossen. Braun, der studierte Mediziner, einer derer, die den deutschen Kurs in der Pandemie maßgeblich mitbestimmt haben, habe sich dennoch nichts vorzuwerfen, betonte er. Er habe frühzeitig gewarnt, dass der Winter eine Kraftanstrengung werden würde. Devise: Warnen ja, handeln nein.

Es ist der Leitspruch der Politik in diesen Tagen: Man habe alles getan, müsse sich nichts vorwerfen lassen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat diese Kommunikationsstrategie perfektioniert. Niedrige Impfquoten? Man sei den Leuten quasi hinterhergelaufen, behauptete er bei „Maischberger“.

Corona-Fiasko: Keiner will die Verantwortung übernehmen

Hohe Inzidenzen in einzelnen Landkreisen? Viel zu viele Querdenker und Esoteriker. Aber alles falsch gemacht habe die bayrische Regierung nicht. Immerhin: Auch nicht alles richtig. Und wenn, dann seien die vielen Epidemiologen und Experten schuld, denn die hätten die Lage ebenfalls falsch eingeschätzt, Medien ihn zum Öffnen gedrängt.

Es sind Aussagen, die fassungslos machen, die schlicht unverschämt sind. Die Verantwortungslosigkeit der Verantwortlichen führt einmal mehr dazu, dass viele Menschen Weihnachten in Isolation oder Quarantäne erleben – oder eben gar nicht mehr. Schöne Bescherung!