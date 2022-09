Auf Putins Atom-Drohung kann es nur eine Antwort geben

Ist Putin so verrückt, dass er Atomwaffen einsetzen würde? Vor sieben Monaten hat die Welt ihn schon einmal nicht ernst genommen: Er wird die Ukraine nicht angreifen, da waren sich die meisten Geheimdienstler, Politiker, Experten einig. Dabei hätte man nur auf seine Taten achten müssen.

Wenn Putin jetzt mit einem Atomkrieg droht und Zehntausende Reservisten einziehen lässt, sollten wir das also sehr ernst nehmen. Das Problem: Auch mit einer „Teilmobilisierung“ dürfte Russlands Armee in der Ukraine scheitern. Schlechte Moral, schlechte Führung, schlechte Ausrüstung – an den grundlegenden Problemen ändert sich nichts. Doch mit einem andauernden russischen Scheitern kann das Unvorstellbare, der Einsatz von Massenvernichtungswaffen, tatsächlich zur Option werden.

Drohung mit Atomkrieg: Putin muss isoliert werden

Die Frage ist nur: Ändert das was? Sollen wir klein beigeben, die Ukraine dem Kreml mit seinen Massengräbern, Folterkellern, Säuberungen und verschleppten Kindern überlassen? Nein, wir sollten die Ukrainer weiter unterstützen, je entschiedener, desto besser. Aber vor allem müssen alle Anstrengungen darauf ausgerichtet werden, China, Indien, Brasilien & Co. auf unsere Seite zu ziehen, um den Wahnsinnigen im Kreml, der die ganze Welt bedroht, vollends zu isolieren.