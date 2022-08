ARD und ZDF senden auch Blödsinn, aber niemand ist so kaputt wie „Bild“

Der Fall der rbb-Intendantin Patricia Schlesinger hat dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernseh-System schwersten Schaden zugefügt. Kompetenz und Glaubwürdigkeit von ARD und ZDF werden von ihren Gegnern jetzt wieder und erst recht pauschal in Zweifel gezogen. Ganz vorneweg eröffnet Springers „Bild“-Zeitung einen regelrechten Vernichtungskrieg gegen die gebührenfinanzierten Sender.

Zweifellos ist vor allem bei der ARD vieles dringend reformbedürftig. Vielleicht ist der Schlesinger-Schock Anlass, dass dringend notwendige Änderungen endlich vorgenommen werden.

Genüsslich und mit Häme rechnet „Bild“ vor: „3,26 Millionen Euro kassieren allein die Intendanten von ARD und ZDF jedes Jahr. Spitzenreiter: Tom Buhrow (WDR, 413.000 Euro)“. Und es ist ja auch ein permanentes Ärgernis, wenn die Sender immer wieder jammern, die jährlich 8,42 Milliarden Euro an Zuschauer-Gebühren reichten nicht, sie müssten also permanent sparen. Auf der anderen Seite aber kassieren ihre Intendant:innen mehr als die Ministerpräsidenten der jeweiligen Bundesländer. Plausible Erklärungen, warum die Spitzenleute der öffentlich-rechtlichen Sender dermaßen üppig bezahlt werden, gibt es nicht.

Der Autor: Christoph Lütgert (geb. 1945) war Rundfunk-Korrespondent beim NDR, Erster Reporter beim ARD-Politik-Magazin „Panorama“ und 17 Jahre lang Chefreporter Fernsehen beim NDR. Lütgert wurde wegen seiner sozialkritischen Reportagen mehrfach mit Preisen ausgezeichnet. Er schreibt regelmäßig als Gastkommentator für die MOPO und den „Blog der Republik“.

Das skurrile Treiben der „Bild“

So weit, so gut – oder schlecht. Wenn aber ausgerechnet „Bild“ jetzt dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehsystem die journalistische Existenzberechtigung in Bausch und Bogen abspricht, ist das an Verlogenheit nicht mehr zu überbieten. „Bild“ tut so, als lieferten ARD, ZDF für die 8,42 Milliarden an Gebühren nur Mist, sendeten Fake News am laufenden Band, würden lügen, verdrehen, Blödsinn produzieren. Überschrift über einem Kampagnen-Artikel vom Wochenende: „So kaputt sind die Öffentlich-Rechtlichen“.

Ausgerechnet „Bild“. Denn kaputter als „Bild“ geht nicht. Keine deutsche Zeitung wird vom Deutschen Presserat häufiger gerügt als „Bild“. Mit allein 26 Rügen im vergangenen Jahr hat Deutschlands größte – und vielleicht unseriöseste – Tageszeitung einen neuen Rekord aufgestellt. Die übrigen 34 Rügen verteilten sich auf 31 Publikationen. Bei „Bild“ dürfte man sich an Rügen vom Presserat längst gewöhnt haben: Von 850 Verstößen gegen den Pressekodex seit 1991 gingen 29 Prozent, also fast ein Drittel, auf das Konto von „Bild“.

So viele Deutsche halten ARD und ZDF für glaubwürdig

Ein anderer Wert, den „Bild“ jedoch niemals erreichen dürfte: Immer noch 68 Prozent, also mehr als zwei Drittel der Bundesbürger, haben „großes“ oder „sehr großes“ Vertrauen in die Glaubwürdigkeit von ARD und ZDF. Das ergab eine Umfrage der „Forschungsgruppe Wahlen“ im April dieses Jahres. Die Deutschen sind also offenkundig nicht so dämlich und verblendet, wie „Bild“ sie seit Jahren machen will.

Bei allem Mist und Blödsinn, den ARD und ZDF zweifellos verzapfen und senden – für den Gegenwert von zwei Kinokarten pro Monat liefern die Öffentlich-Rechtlichen nach wie vor eine Menge qualitativ hochwertiger journalistischer Produkte: spannende Reportagen und Dokumentationen, zuverlässige Nachrichten aus aller Welt, künstlerisch wichtige Filme; ihre Journalisten sind da, wo es gefährlich ist, ordnen ein, geben Orientierung.

Das könnte Sie auch interessieren: RBB-Intendantin Schlesinger tritt zurück

Unsere Demokratie ist gerade jetzt aufs höchste gefährdet, weil Populisten und Hetzer zunehmend Auftrieb erhalten und Blätter wie „Bild“ ihnen mit Wonne eine Bühne zimmern – Tag für Tag.

„Bild“ hetzt gegen ARD und ZDF. Dabei sind ARD und ZDF auch deshalb so wichtig, weil es „Bild“ gibt.