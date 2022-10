AfD als heimliche Wahl-Siegerin? Rot-Grün muss hellwach sein

Eine gute Nachricht gibt‘s nach der Niedersachsen-Wahl für alle: Die Ampel-Hauptdarsteller können endlich ihren monatelangen Eiertanz bei wichtigen Themen aufgeben. Rücksichtnahme auf die Parteiwahlkämpfer im Norden ist vorerst nicht mehr nötig. Entscheidungen können her.

Und dann kommt schon die sehr schlechte Nachricht für die Demokratie: Skandale, der offen völkisch und rechtsradikal agierende Strippenzieher Björn Höcke als mächtigster Mann in der Partei, die innige Nähe zu Russland – all das bremst den Aufstieg der AfD in der Krise nicht mehr. Bei 15 Prozent liegen die Rechtspopulisten in Umfragen bundesweit, auch in Niedersachsen kann sie mit 11,6 Prozent laut erster Hochrechnung deutlich hinzu gewinnen.

Niedersachsen-Wahl: Viele Gründe für große Sorgen

Auf die erschütternd schlichte und weitgehend bösartige Natur der Partei hinzuweisen, ändert also hieran nichts. Das ist zunehmend vielen Menschen offenbar mindestens egal, wenn das Geld im Portemonnaie knapper wird.

Das könnte Sie auch interessieren: Wahl in Niedersachsen: SPD liegt vorn, CDU verliert deutlich, FDP muss zittern

Und das ist für alle ein sehr guter Grund, sehr alarmiert zu sein. Für die Wahlgewinner von Rot-Grün, die politisch gegensteuern müssen, und für die Institutionen, die dafür da sind, die wichtigsten Werte unserer Demokratie vor denen zu schützen, die bereit sind, genau diese zu attackieren.