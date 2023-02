Michael Schnorbach sitzt entspannt neben seiner Frau auf einem grauen Stuhl in einem hellen Büro, Sohn Emilio steht daneben vor einem Flipchart und malt. Der schwarze Stift fährt über das weiße Papier, dreht eine Runde und formt in einen Kopf. „Das wird ein Lego-Männchen“, verkündet der Siebenjährige und malt neben das Männchen ein Raumschiff. Ob er mit dem Lego-Männchen wegfliegen will? Nein, sagt Emilio, denn seine Eltern und er sind gerne hier – in der „phönikks“-Stiftung in der Kleinen Reichenstraße, die ihnen in der dunkelsten Zeit Hoffnung gegeben hat.

Michael Schnorbach sitzt entspannt neben seiner Frau auf einem grauen Stuhl in einem hellen Büro, Sohn Emilio steht daneben vor einem Flipchart und malt. Der schwarze Stift fährt über das weiße Papier, dreht eine Runde und formt in einen Kopf. „Das wird ein Lego-Männchen“, verkündet der Siebenjährige und malt neben das Männchen ein Raumschiff. Ob er mit dem Lego-Männchen wegfliegen will? Nein, sagt Emilio, denn seine Eltern und er sind gerne hier – in der „phönikks“-Stiftung in der Kleinen Reichenstraße, die ihnen in der dunkelsten Zeit Hoffnung gegeben hat.

Die Diagnose Darmkrebs erwischte Michael Schnorbach im Jahr 2017 kalt. Da war der zweifache Familienvater gerade mal 42 Jahre alt, sein Ziehsohn Ernesto, Kind seiner Freundin Ana Raquel Maia Ilsche, war acht, sein Sohn Emilio drei Jahre alt. „Dann lief die ganze Maschinerie an – Strahlen- und Chemotherapie, Entfernung eines Darmteils, künstlicher Darmausgang. Niemand hat gesagt, wie man als Familie emotional damit umgeht“, sagt Schnorbach.

„Krebs? Das ist doch die Krankheit, an der alle sterben!“

„Ernesto und Emilio waren noch so klein, wir wussten gar nicht, wie wir eine so schwere Erkrankung kommunizieren sollen“, sagt Maia Ilsche. Da war zum Beispiel diese Situation mit Ernestos Schulkameradin: „Sie war völlig schockiert und sagte nur: ‚Krebs? Das ist doch die Krankheit, an der alle sterben‘“, berichtet Schnorbach, während Emilio im Hintergrund seine Kreise auf dem weißen Papier zieht.

Durch einen Flyer beim Onkologen wurde Schnorbach auf „phönikks“ aufmerksam: Eine rein spendenfinanzierte Stiftung, die Krebspatienten und ihre Familien berät. 2020 waren 375 Klienten an die Stiftung angebunden. „Uns war schnell klar, dass wir das alleine nicht packen und so haben wir noch während meiner Therapie mit der Beratung begonnen“, so Schnorbach. Bei „phönikks“ gibt es Paar-, Familien- und Elternberatung. Letztere war Schnorbach und Maia Ilsche zu Beginn besonders wichtig, denn hier lernten sie den richtigen Umgang mit ihren Kindern in dieser schweren Situation.

Emilio (7) malt auf einem Flipchart ein Lego-Männchen mit Raumschiff. Florian Quandt Emilio (7) malt auf einem Flipchart ein Lego-Männchen mit Raumschiff.

Ernesto und Emilio konnten in der Stiftung malen, musizieren und mit Kuscheltieren ihre Familie nachstellen. „Dabei erkennen wir, ob sich ein Kind vernachlässigt fühlt und wie es auf seine Eltern blickt“, erläutert Regina Rumey-Wohsmann, Familientherapeutin und geschäftsführender Vorstand bei der „phönikks“-Stiftung. „Die Musiktherapie mochte ich nicht so“, sagt Emilio, der während des Gesprächs fröhlich durch den Raum hüpft. „Aber malen macht Spaß!“ Das Lego-Männchen erhält noch ein weiteres Auge.

Hamburg: „Phönikks“-Stiftung ist rein spendenfinanziert

Während Schnorbach über einen Port eine weitere Chemotherapie über sich ergehen ließ, besuchte die Familie alle drei bis vier Wochen in unterschiedlichen Konstellationen die Stiftung. „Die Paarberatung wurde uns eine wichtige Stütze, denn im Alltag nahmen wir uns kaum noch Zeit füreinander“, berichtet Schnorbach. „So waren wir gezwungen, über die Dinge zu sprechen, die uns beschäftigen.“

Regina Rumey-Wohsmann, Familientherapeutin und geschäftsführender Vorstand bei „Phönikks“. Florian Quandt Regina Rumey-Wohsmann, Familientherapeutin und geschäftsführender Vorstand bei „Phönikks“.

Schnorbach hatte Glück: Nach einer relativ kurzen Erkrankung ist er inzwischen seit vier Jahren krebsfrei. Das „phönikks“-Abschlussgespräch steht an. Wichtig ist Rumey-Wohsmann, dass die Familie danach weiterhin herzlich willkommen ist. „Die Spendenfinanzierung ermöglicht es uns, individueller auf die Bedürfnisse der Familien einzugehen“, sagt sie.

Das könnte Sie auch interessieren: Antisemitischer Angriff in Hamburg: Richterin spricht hartes Urteil für Jugendlichen

Was Schnorbach aus dieser Zeit gelernt hat? „Wir schauen jetzt viel genauer auf unsere Bedürfnisse und sind offener für Perspektivwechsel. Als Familie sind wir zusammengewachsen“, sagt er. „Es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen.“ Das Lego-Männchen ist fertig und Emilio lässt sich zufrieden in seinen Sessel fallen.