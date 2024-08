„Mein Leben hängt an einem seidenen Faden“: Klaus aus Hamburg braucht dringend Hilfe

Alle zwölf Minuten erkrankt jemand an Blutkrebs und der Großteil der Betroffenen ist auf eine Stammzellenspende angewiesen. Einen geeigneten Spender zu finden, ist jedoch schwierig.

Eine dieser diagnostizierten Personen ist der Hamburger Klaus, der seit fast 30 Jahren an einer Erkrankung des blutbildenden Systems leidet. Nun zeigen seine Medikamente, durch die er relativ uneingeschränkt leben konnte, keine Wirkung mehr und es könnte fatale Folgen haben, wenn er nicht bald eine übereinstimmende Spende findet. Der lebensfrohe und einst aktive 64-Jährige kann nun nicht mehr arbeiten und leidet unter seinem schlechten Gesundheitszustand.

„Ich liebe das Leben! Für mich ist das Leben ein einzigartiges und wundervolles Geschenk. Aber es ist sehr zerbrechlich und hängt an einem seidenen Faden“, erzählt er in einem Aufruf. Die Organisation DKMS hat diesen Appell in einer Online-Aktion geteilt und bittet die Hamburger nun, sich als potenzielle Spender zu registrieren.

Wenn Sie sich weiter über das Schicksal des Mannes informieren wollen, klicken Sie hier und informieren Sie sich auf der Webseite von DKMS über das Thema Stammzellenspende. (ego)