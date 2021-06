Mehr Neuinfektionen : Nach dem Ferienende: Hier kommen Hamburgs neue Corona-Fälle her

Von einem dramatischen Anstieg ist Hamburg noch weit entfernt, dennoch haben die Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen wieder zugenommen. Verantwortlich dafür sind noch immer vor allem Reiserückkehrer.

Die Sommerferien sind zwar längst vorbei, die Urlaubszeit allerdings nicht. „Es gibt viele Hamburger, die keine Kinder haben und ihre Reise dann bewusst außerhalb der Ferien legen“, sagt eine Sprecherin der Gesundheitsbehörde. Noch immer gebe es ein reges Reiseaufkommen, das würden auch die Test-Zahlen am Flughafen belegen.

Hamburg: täglich 850 Corona-Tests am Flughafen

Die Corona-Testungen sind in den vergangenen Wochen zwar leicht zurückgegangen, noch immer finden jedoch 850 Tests pro Tag statt. Auch mit deren Hilfe wurden zuletzt die Corona-Fälle in unserer Stadt erfasst.

Seit Anfang der Woche haben die Zahlen wieder zugenommen. Am Dienstag wurden 51 Neuinfektionen gemeldet, am Mittwoch 39, am Donnerstag 45. Zur Erinnerung: Vergangene Woche lagen die Zahlen im Schnitt im mittleren 20er Bereich.

Hamburg: Mehr Corona-Fälle trotz Ferienende

„Der aktuelle Anstieg lässt sich auch damit erklären, dass wir noch immer Nachmeldungen vom Wochenende und der Vorwoche haben“, so die Sprecherin. Ein Problem sei, dass die Stadt noch immer nicht genau sagen könne, wo Ansteckungen stattfinden. „Das erfassen wir noch nicht, aber daran arbeiten wir“, sagt sie.

Größere Ausbruchsgeschehen habe es jedenfalls nicht gegeben. Es käme aber vor, dass Reiserückkehrer auch ein, zwei Familienmitglieder infizieren.

Hamburg: Coronainfektionen aus dem Balkan eingeschleppt

Die meisten Coronainfektionen, die aus dem Ausland mitgebracht wurden, stammen weiter vom Balkan: Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, auch aus Ungarn.

Hamburgs Infizierte und Reiserückkehrer aus Risikogebieten würden sich laut Sprecherin aber an die Quarantäne-Regelungen halten. „Wir haben dazu keine anderen Rückmeldungen“, sagt sie.