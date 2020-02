Mega-Tunnel auf der A7: Stau-Alarm? Jetzt wird auch in Altona gebaut

Das Mega-Tunnel-Projekt auf der A7 in Hamburg geht voran: Nach Schnelsen und Stellingen soll ab Sommer 2020 ein dritter Lärmschutztunnel in Altona entstehen. Die ersten Maßnahmen starten bereits Anfang März – das sorgt für Einschränkungen im Verkehr.

Wie die Autobahn Niederlassung Nord am Freitag mitteilte, sind die ersten Rodungsarbeiten entlang der A7 im Bauabschnitt Altona abgeschlossen, sodass die bauvorbereitenden Maßnahmen am Montag, 2. März, im Stadtnetz starten können.

A7-Überführungen werden in Altona für Abriss vorbereitet

Heißt: Die A7-Überführungen Behringstraße, Osdorfer Weg und Bahrenfelder Chaussee werden für den halbseitigen Abbruch voraussichtlich im Frühjahr 2021 vorbereitet.

Zunächst werden nur die Überführungsbauwerke und die ersten Provisorien errichtet, die für die Verkehrsführung in der Hauptbauphase (Herstellung Tunnelbauwerk) erforderlich sind. In 2020 wird die Errichtung der Provisorien zunächst auf der Ostseite der A7 im Bereich der Baurstraße und der Anschlussstelle Bahrenfeld stattfinden.

Hierzu müssen alle Verkehrsinseln, Beleuchtung, Brückenkappen – zum Beispiel äußere Begrenzung des Brückenbauwerks und Geländer – und die Lichtsignalanlagen zurückgebaut und entsprechende Provisorien errichtet werden. Für diese Maßnahmen werden unterschiedliche, kurzzeitige Verkehrsführungen eingerichtet.

Video: Nach fünf Jahren Bauzeit: A7-Tunnel in Schnelsen eingeweiht

Hamburg-Altona: Einschränkungen im Verkehr ab März 2020 erwartet

Die gute Nachricht: Grundsätzlich werden alle Fahrbeziehungen, wenn auch eingeschränkt, sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts aufrechterhalten. Die Vorbereitungen für den Abbruch werden zeitversetzt beginnen, um die verkehrlichen Einschränkungen im Altonaer Stadtnetz zu minimieren.

Die Maßnahmen starten an der Walderseestraße/ Behringstraße Anfang März, am Osdorfer Weg/ von Sauer Straße voraussichtlich Mitte Mai und an der Bahrenfelder Chaussee voraussichtlich im August.

Dritter Lärmschutztunnel: A7-Ausbau in Hamburg geht voran

Seit Mitte Januar sind im Lärmschutztunnel Schnelsen alle sechs Spuren befahrbar. In Stellingen müssen sich Autofahrer weiterhin gedulden. Die zweite Röhre des dortigen, knapp 900 Meter langen Lärmschutztunnels ist noch nicht fertig. Ab Sommer 2020 soll dann der dritte Tunnel mit einer Länge von 2,2 Kilometern in Altona entstehen.