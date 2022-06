Mega-Party am Wochenende: Das sind die wichtigsten Infos zum Schlagermove

Nach zwei Jahren Pandemie-Pause kehrt 2022 der Hamburger Schlagermove zurück. Am 1. und 2. Juli wird es auf St. Pauli besonders bunt: Verrückte Perücken, gemusterte Schlaghosen und gefärbte Sonnenbrillen gehören dazu, wenn die Schlager-Trucks über die Reeperbahn rollen. Alle Informationen zu Route, Tickets, Start- und Ankunftszeit hat die MOPO im Überblick.

Wann geht welche Party los?

Schon am Freitagabend startet die WarmUp-Party im Schla-la-la-lager Party-Zelt auf dem Heiligengeistfeld. Einlass und Partybeginn ist um 19.00 Uhr, gefeiert wird bis um Mitternacht mit Livemusik von Olaf Henning und DJ Vossi.

Der Schlagermove Konvoi startet am Samstag um 15.00 Uhr auf dem Heiligengeistfeld. Bis 20:30 Uhr soll auch der letzte Schlager-Truck die Rundstrecke zurückgelegt haben.

Bereits um 17.30 Uhr beginnt am Samstag die Aftermove Party – ebenfalls auf dem Heiligengeistfeld. Neben Live-Auftritten von Beta Illic und Axel Fischer legen bis um 2.00 Uhr verschiedene DJs auf.

Wer die Parade mit etwas Abstand genießen will, kann das von der Terrasse des Pulverfass-Clubs auf der Reeperbahn tun. Ab 15.00 Uhr sind hier die Türen geöffnet – ab 19.30 Uhr kann dann auf der Tanzfläche im großen Saal zu Schlager-Hits gefeiert werden.

Nach zwei Jahren Zwangspause wird es zum Schlagermove wieder bunt und voll auf St. Pauli.

Wie komme ich an Tickets?

Tickets für die WarmUp-Party gibt es im Ticket-Shop oder an der Abendkasse auf dem Heiligengeistfeld. Sie öffnet am Freitag um 18.30 Uhr. Frühes Ankommen lohnt sich, denn die Karten sind in diesem Jahr erstmals auf 4.500 Stück begrenzt. Der Eintritt kostet 9 Euro.

Tickets für die Mitfahrt auf einem Schlager-Truck gibt es ebenfalls über die Schlagermove–Website. Preise variieren je nach Truckbetreiber und Leistungsinhalt und beginnen bei 99 Euro pro Person.

Auch für die Aftermove-Party gibt es online Tickets zu kaufen. Die Kasse für Restkarten am Heiligengeistfeld öffnet Samstag schon um 13.00 Uhr. Auch hier ist der Einlass in diesem Jahr begrenzt. Karten gibt es für 16,90 Euro pro Person.

Im Pulverfass auf der Reeperbahn wird ebenfalls gefeiert. Der Eintritt zur Schlager-Party kostet hier 14,50 Euro, VIP-Karten gibt es ab 200 Euro.

Die Schlagerkarawane zieht am Samstag ab 15.00 Uhr durch St. Pauli.

Welche Route nimmt die Schlagerkarawane?

Insgesamt 3,3 Kilometer werden Partygäste und 47 Schlager-Trucks zurücklegen. Die Parade beginnt um 15.00 Uhr am Heiligengeistfeld und fährt von dort auf die Helgoländer Allee, an den Landungsbrücken vorbei, über die Hafenstraße und den Pepermölenbek. Zielgerade ist die Reeperbahn, über die es bis spätestens um 20:30 Uhr zurück aufs Heiligengeistfeld geht.

Wie erreiche ich den Veranstaltungsort?

Das Heiligengeistfeld und die Schlagermove-Strecke sind gut mit U- und S-Bahn zu erreichen. Entlang der Route kann man sich der Schlagerkarawane an den U-Bahn Haltestellen St. Pauli, Feldstraße, Landungsbrücken oder Messehallen anschließen. Nahegelegene S-Bahn Haltestellen sind Reeperbahn und Landungsbrücken.