Wenn man sich ein typisches Reihenhaus vorstellt, dann denkt man wohl nicht an eine 404 Quadratmeter große Villenhälfte in bester Hamburger Lage mit Wellnessbereich und Kaminhalle. Doch genau so ein Objekt ist derzeit zu mieten – für einen horrenden Preis: Das hat Hamburgs teuerste Doppelhaushälfte zu bieten.