Mega-Konzerte in Hamburg: Rammstein geben Nachholtermine bekannt

Wie alle Großveranstaltungen müssen in diesem Sommer auch die Konzerte von Rammstein in Hamburg ausfallen. Jetzt hat die berühmte Band Nachholtermine bekanntgegeben.

Eigentlich wollten Rammstein in diesem Sommer zwei Mega-Konzerte in Hamburg spielen: Am 1. Juli und am 2. Juli 2020 wollte die Band im Volksparkstadion auftreten. Corona-bedingt wird daraus leider nichts.

Rammstein im Hamburg: Nachholtermine stehen fest

Jetzt steht fest, wann die Rocker nach Hamburg kommen: Die Nachholkonzerte von Rammstein wurden fast auf den Tag genau um ein Jahr nach hinten verlegt: Am 30. Juni 2021 und am 1. Juli 2021 wird die Band jetzt im Volksparkstadion auf der Bühne stehen.

Wie Konzertveranstalter FKP Scorpio mitteilt, behalten alle Tickets ihre Gültigkeit. Wehrmutstropfen für alle Rammstein-Fans, die kein Ticket haben: Beide Konzerte sind restlos ausverkauft. Insgesamt werden bei jedem der beiden Hamburg-Konzerte etwa 40.000 Fans erwartet.



Rammstein in Hamburg: Alle anderen Deutschland-Konzerte ebenfalls ausverkauft

Auftakt für die Fortsetzung der erfolgreichen Stadion-Tour ist am 22. und 23. Mai 2021 in Leipzig. In Deutschland sind zudem ebenfalls bereits ausverkaufte Konzerte in Stuttgart (31.5./1.6.2021), Berlin (5./6.6.) und Düsseldorf (26./27.6.) terminiert. Insgesamt hat die Band nun bisher 27 Konzerte in Europa angesetzt. In Nordamerika sind noch immer elf Auftritte im August und September 2020 vorgesehen. Dazu gab es weiter keine Angaben.



Beim ersten Teil der Tour besuchte im vergangenen Jahr mehr als eine Million Fans die 30 Shows mit viel Feuer und imposanten Lichteffekten, davon zehn Auftritte in Deutschland. Allein ins Moskauer Central Dynamo Stadion kamen gut 80.000 Menschen. (due)