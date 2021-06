Mega-Investition: Hamburger Bahnhof wird umgebaut

Billbrook –

Weitere Sanierungspläne für Hamburgs Bahnhöfe: Der S-Bahnhof Billwerder-Moorfleet soll für fünf Millionen Euro saniert werden. Die Station wird dann barrierefrei sein.

Die Hälfte der Kosten übernimmt der Bund im Rahmen des 1000-Bahnhöfe-Programms, wie der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß am Sonntag mitteilte.

„Durch den barrierefreien Umbau und die Modernisierung des Bahnhofs Billwerder-Moorfleet erleichtern wir in Zukunft den Zugang zu den Zügen und machen die Bahnstation Billwerder-Moorfleet für die Reisenden attraktiver“, sagte Ploß.

Mit dem 1000-Bahnhöfe-Programm des Bundestages sollen Bahnhöfe saniert und attraktiver gemacht werden. Im Fokus steht dabei vor allem der barrierefreie Ausbau. Bis 2026 investiert das Verkehrsministerium für den Umbau von rund 50 mittelgroßen Bahnhöfen deutschlandweit insgesamt 140 Millionen Euro.

Hamburg: Mehrheit der Bahnhöfe ist barrierefrei

Von den 56 Stationen auf Hamburger Gebiet sind inzwischen bereits 47 barrierefrei. Die meisten der noch nicht barrierefrei hergestellten Stationen in Hamburg befinden sich in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung, heißt es in der Mitteilung des CDU-Abgeordneten Ploß.

Aktuell werden die Stationen im City-Tunnel umgebaut, bis zum Ende der Frühlings-Ferien sollen die Arbeiten dort abgeschlossen sein. Den Bahnhof Billwerder-Moorfleet fahren die S-Bahn Linien S2 und S21 an. Der Bahnhof wird täglich von etwa 3600 Passagieren genutzt. (dpa/hb)