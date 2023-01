Schon 2018 hatte Edeka Nord Anteile der Möllner Traditionsbäckerei „H. von Allwörden“ erworben, jetzt hat der Lebensmittelhändler die Familienbäckerei komplett übernommen. Das Kartellamt muss noch seine Zustimmung geben.

„Wir übernehmen die Verantwortung für das gesamte Unternehmen mitsamt seinen rund 2500 Mitarbeitenden und freuen uns, nun wieder mit unserer Leidenschaft für Lebensmittel handwerkliche Brot- und Backwaren für die Verbraucher:innen zu produzieren und zu vertreiben“, so Wolfgang Matthiessen, Aufsichtsratsvorsitzender bei Edeka Nord, zu dem Übernahme-Deal.

Edeka Nord übernimmt Traditionsbäckerei „von Allwörden“

Bereits in der vierten Generation haben die jetzt scheidenden Gesellschafter Ralf und Manfred von Allwörden das 1906 in Sterley (Kreis Herzogtum Lauenburg) gegründete Familienunternehmen geführt. Im Jahr 2018 hatte sich dann Edeka Nord mit 45 Prozent der Unternehmensanteile an der Bäckerei beteiligt. „Seit 2018 arbeiten wir bereits eng und vertrauensvoll mit Edeka Nord zusammen“, so Ralf von Allwörden. „Edeka Nord ist das richtige Unternehmen, um unseren Familienbetrieb zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.“

Mit dem Deal übernimmt Edeka Nord auch die in Hamburg gegründete Bäckereikette „Nur Hier“, welche der „von Allwörden GmbH“ gehört. Insgesamt sind knapp 200 Verkaufsstellen allein in Hamburg betroffen, im restlichen Norden sind es nochmals weitere 300 Standorte.

Neuer Chef der Edeka-Backwarensparte soll dabei Willi Vaassen werden, der laut Edeka Nord schon in verschiedenen Unternehmen der Ernährungsbranche gearbeitet hat. Das Bundeskartellamt muss jetzt der Übernahme der restlichen 55 Prozent der Anteile noch zustimmen. (to)