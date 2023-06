Es war ein ewiges Hin und Her. Jetzt haben die Bauarbeiten zur Verlängerung der Personenunterführung am S-Bahnhof Neugraben endlich begonnen. Das Problem: Bahnfahrer müssen sich in den Sommerferien auf erhebliche Behinderungen auf der Strecke einstellen.

Es war ein ewiges Hin und Her. Jetzt haben die Bauarbeiten zur Verlängerung der Personenunterführung am S-Bahnhof Neugraben endlich begonnen. Das Problem: Bahnfahrer müssen sich in den Sommerferien auf erhebliche Behinderungen auf der Strecke einstellen.

Seit April laufen die Arbeiten der städtischen Entwicklungsgesellschaft IBA Hamburg zur Baustelleneinrichtung am S-Bahnhof Neugraben. Im südlichen Bereich des Wohnquartiers „Vogelkamp“ soll eine Verbindung zum Bestandstunnel (südlich der Bahngleise) entstehen. Diese barrierefreie Personenunterführung sorgt dann für einen weiteren Zugang zu den Gleisen und in den Stadtteil Neugraben.

Großbaustelle: Neugrabens S-Bahnhof bekommt neue Personenunterführung

Zwölf Millionen Euro fallen für den Bau der Verbindung an. Die Kosten dafür trägt die Stadt Hamburg. Zunächst wurde der bestehende Radweg an der Lärmschutzwand vorübergehend über die Straße Königswiesen umgeleitet. Die eigentlichen Bautätigkeiten starteten mit dem Aushub der Baugrube im Mai. Derzeit wird auf der Fläche eine Unterführung hergestellt, die dann im Anschluss auf Verschubbahnen unter die Gleise eingeschoben wird.

Das Quartier „Vogelkamp“ fasst bis zu 5000 Einwohner. In einem zukünftigen Projekt sollen weitere 500 Wohneinheiten an den Königswiesen entstehen – mit Kapazitäten für bis zu 1200 weitere Menschen. „Für die ganzen Personen, die hier wohnen, haben wir als IBA das Ziel gehabt, eine möglichst gute Anbindung unter der Bahn, aber auch zu den Bahngleisen zu gewährleisten mit einer Zuwegung, die barrierefrei geplant und gebaut wird“, sagt Marcel Weiß, der für die IBA als Projektleiter für den Bau der Personenunterführung zuständig ist.

Baustelle in Neugraben: Auf diese Einschränkungen müssen sich Reisende einstellen

Durch die Baumaßnahmen müssen sich Bahnreisende auf der Stecke in den Sommerferien zeitweise auf Einschränkungen im Zugverkehr einstellen. Von Samstag, den 8. Juli um 14 Uhr bis Montag, den 10. Juli um 4 Uhr fahren keine Züge der Linie S31 nach Neugraben. Auch von Donnerstag, den 13. Juli um 1 Uhr bis Montag, den 14. August um 4 Uhr fahren keine S-Bahnen der Linie S31 auf der Strecke. Die S3 ist von den Sperrungen nicht betroffen. „Ziel ist es, den Bahnverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, sodass man nicht die ganze Zeit alle Gleise gesperrt hat, sondern nur kurzfristige Sperrpausen, in denen man das Tunnelbauwerk unterschiebt“, sagt Marcel Weiß.

Das könnte Sie auch interessieren: Sind Hamburgs Autofahrer zu doof für diese Kreuzung?

Der Tunnel sowie die Sanierung des Bestandstunnels sollen bis März 2024 fertiggestellt werden. Anschließend wird die Zuwegung außerhalb hergestellt. Im August 2024 sollen die Baumaßnahmen dann endgültig abgeschlossen werden.