Media Markt und Saturn: Elektromärkte rüsten Filialen mit speziellem Einlasssystem aus

Jetzt fährt Hamburg wieder hoch: Ab heute hat der Senat zahlreiche Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen – unter anderem die 800-Quadratmeter-Regel wurde gekippt. Trotzdem gelten in Großmärkten strenge Auflagen. Um den Sicherheitsabstand einzuhalten, gehen MediaMarkt und Saturn neue Wege – und rüsten jetzt alle 430 deutschen Märkte mit Einkaufsampeln aus.

Jeder kennt derzeit das Gefühl, wenn es beim Einkaufen schwerfällt, den gebotenen Abstand von 1,5 oder 2 Metern zu anderen Personen einzuhalten, weil zu viele Kunden in ein Geschäft eingelassen wurden.

Media Markt und Saturn: So funktioniert die neue Einkaufsampel

Um Gedrängel und Ansammlungen an den Eingängen zu vermeiden, wollen die Elektronikhändler MediaMarkt und Saturn in den kommenden Wochen bundesweit digitale Einkaufsampeln installieren, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Und so funktioniert’s: Auf großen Displays wird angezeigt, wie viele Kunden den Markt noch betreten dürfen. Die maximal zulässige Anzahl kann jeder Markt in Relation zur Verkaufsfläche festlegen. Je nachdem, ob damit noch die Mindestabstände eingehalten werden können, gibt es ein grünes oder rotes Signal. Zusätzlich sorgt ein akustisches Zeichen dafür, dass niemand die Anzeige übersieht. Dabei sollen laut Unternehmen keine personenbezogen Daten oder Kundenbilder gespeichert werden.

„Das digitale Einlassmanagement bietet uns eine zuverlässige Unterstützung bei der Einhaltung von Infektionsschutzmaßnahmen“, erklärt Florian Gietl, CEO MediaMarktSaturn Deutschland. „Die ersten Tests haben gezeigt, dass unsere Kunden die Transparenz zur Personenanzahl im Markt durch ein Display am Eingang begrüßen. So schaffen wir mehr Verständnis für etwaige Wartezeiten.“

Media Markt und Saturn: Neues Einlassystem bundesweit bis Ende Juni

Dank des Tools hätten die Marktmitarbeiter außerdem mehr Kapazitäten für ihre eigentliche Aufgabe, wie zum Beispiel die Kundenberatung. Bis Anfang Juni soll das System bundesweit eingeführt werden.

Darüber hinaus seien in allen Märkten die Hygiene- und Sicherheitsstandards umgesetzt worden. Dazu gehören Spuckschutzvorrichtungen im Kassen-, Info- und Servicebereich sowie an den Smartbars und der Warenausgabe. Desinfektionsmittel stehen ebenfalls bereit und die Maskenpflicht gilt weiterhin sowohl für das Personal, als auch für die Kundschaft.