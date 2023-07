Die Solarenergie ist in Hamburg wie ein vernachlässigtes Sorgenkind, dabei ist das Potenzial für die Energiewende enorm. Jetzt widmet sich der Klimabeirat der Sache – und fordert endlich eine richtige Strategie vom Senat. Was jetzt passieren muss.

Das Fazit des Klimabeirats ist nüchtern: Die Photovoltaik (PV) friste in Hamburg ein Schattendasein. Zwar gebe es Einzelaktivitäten, aber für eine „ausreichende Dynamik“ reiche das nicht, so die Wissenschaftler, die die Lage der Solarenergie in der Stadt in einem neuen Papier bewerten.

Solarenergie in Hamburg: So viel Potenzial steckt drin

Die gute Nachricht: Die Forscher sehen ein enormes Potenzial. Einer aktuellen Studie des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg zufolge könnten sogar rund zwei Drittel (knapp sieben Terrawattstunden) des Hamburger Strombedarfs durch Photovoltaik erzeugt werden – das meiste davon von Solaranlagen auf Gebäuden, kleinere Teile durch Solar-Anlagen auf Äckern und urbane Photovoltaik, etwa auf Parkplatzüberdachungen.

Doch es geht nur schleppend voran. Beim Zubau pro Einwohner 2022 landete Hamburg im Bundesländer-Vergleich auf dem traurigen letzten Platz. Dabei zeigen Bremen und Berlin, dass es auch in Stadtstaaten besser geht: Hier ist pro Kopf schon eine Leistung von 110 bzw. 61 Kilowatt installiert, in Hamburg sind es nur 44 (Stand 2022).

Hamburg: Warum es nicht vorangeht

Die scharfe Kritik des Beirats: In Hamburg fehle ein koordiniertes Vorgehen. So habe die Umweltbehörde keine Gesamtstrategie vorgelegt, die Internetseite zu dem Thema wirke sogar veraltet. Die Hamburger Investitions- und Förderbank (IFB) biete keine gezielte Förderung. Und das städtische Wohnungsbauunternehmen SAGA mit 138.600 Wohnungen nenne in seinem Geschäftsbericht 2021 nur ein einziges Pilotprojekt.

Für Neubauten gibt es zwar seit Januar eine Solarpflicht und die Novellierung des Klimaschutzgesetzes sieht auch Solaranlagen auf Stellplätzen vor. Viel mehr Potenzial gibt es aber bei den Bestandsbauten. Hier sieht die Novellierung eine Pflicht ab 2024 nur bei Sanierungen vor, ab 2027 soll eine Kombination von Gründächern und Solar verbindlich werden. Dem Klimabeirat reicht das nicht.

„Die Dächer sind da, die Wirtschaftlichkeit ist gegeben, der Senat hat Zugriff auf den Netzbetreiber und mit der SAGA auf ein großes kommunales Wohnungsunternehmen“, sagt Prof. Hans Schäfer, Experte für Erneuerbare Energien im Beirat. Bis Ende 2023 müsse die Stadt eine richtige PV-Strategie entwickeln.

Klimabeirat: Das sollte jetzt passieren

Zudem schlägt der Beirat zwölf Einzelmaßnahmen vor. Darunter: Eine bessere Vernetzung der Akteure, verpflichtende Ausbauziele für die Saga, ein PV-Bündnis mit der Wohnungswirtschaft und eine Task Force gegen Fachkräftemangel im Sektor. Die Stadt sollte als Vorbild den Ausbau voranbringen und entsprechende Kapazitäten „schnell und entschlossen” aufgestockt werden. Eine umfassende Analyse soll herausfinden, wo Hindernisse für die Umsetzung liegen.

Zudem fordert der Beirat einen Dienstleister für Beratungen zum Mieterstrom. Und eine Prüfung, ob die Kombination von Solarthermie und Photovoltaik mit Wärmepumpen von der IFB mehr gefördert werden kann.

„Es besteht dringender Handlungsbedarf, um die nachgewiesenen Potenziale zu heben”, mahnt die Vorsitzende des Beirats, Prof. Daniela Jacob. „Dazu hat der Klimabeirat konkrete Vorschläge zusammengestellt und hofft, dass Senat, Verwaltung und öffentliche Unternehmen diese aufgreifen.“