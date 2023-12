Masseur soll Frauen in Hamburg vergewaltigt haben

Ein Masseur muss sich ab Dienstag vor dem Landgericht verantworten. Er soll in Wellness-Einrichtungen in der Innenstadt und im Alstertal Frauen gegenüber übergriffig geworden sein. Zwei Frauen soll er sogar vergewaltigt haben.

Die Hamburger Staatsanwaltschaft legt dem 37-Jährigen sexuelle Übergriffe in drei und Vergewaltigung in zwei Fällen zur Last. Es passierte, als er an den Frauen im Rahmen seiner Angestelltentätigkeit als Masseur Ganzkörpermassagen durchführte. Laut Anklage soll er dabei ausgenutzt haben, dass die Frauen während der Massagen nicht mit sexuellen Kontakten rechneten und sich nicht gegen die Handlungen wehren konnten.

Hamburg: Masseur wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht

Die Taten sollen sich demnach zwischen Oktober 2020 und Juni 2023 an zwei verschiedenen Standorten der Einrichtung in der Neustadt und im Alstertal ereignet haben. Am Dienstag beginnt der Prozess vor dem Hamburger Landgericht. (jek)