Massenunfall in Hamburg: Acht beschädigte Autos, ein Verletzter

Massenkarambolage in Billstedt: In der Ittenstraße ist es am Sonntagabend zu einem Unfall mit mehreren Autos gekommen. Eine Person wurde verletzt.

Das muss schlimm ausgesehen haben: Bis zu 40 Schaulustige und Hilfsbereite versammelten sich an der Unfallstelle am Sonntag gegen 20.30 Uhr, erklärte die Polizei der MOPO am Montag.

Unfall in Hamburg: Eine Person verletzt

Der Unfall passierte, als ein Auto aus einer Grundstücksauffahrt herausfuhr. Dabei kam es zu einer Kollision mit zwei weiteren Pkw. Den Polizeiangaben zufolge wurden nach derzeitigen Erkenntnissen durch den Crash aber noch mindestens fünf weitere parkende Autos beschädigt. Eine Person wurde verletzt und in eine Klinik gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Mysteriöses Schiffsunglück in Hamburg: Welches Geheimnis birgt dieses Wrack?

Die Feuerwehr war vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern. Die Straße war etwa bis 22 Uhr gesperrt. Nähre Details zu dem Unfall sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. (ncd)