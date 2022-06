Evangelische Massentaufe im See – auch bei Katholiken steigt die Zahl

Ungezwungen und dennoch feierlich: Sieben evangelische Kirchengemeinden haben am Sonntag im Stadtpark von Norderstedt (Kreis Segeberg) ein großes Tauffest gefeiert. 57 Menschen ließen sich durch das Seewasser in die Kirche aufnehmen. Auch bei den Katholiken steigt die Zahl der Taufen.

Pastor Bernd Neitzel von der evangelisch-lutherischen Emmauskirchengemeinde war von dem enormen Andrang überrascht. „Das war gar nicht so geplant“, erzählt er der MOPO. „Wir sind fünf evangelische Kirchengemeinden in Norderstedt und ich dachte jede Kirchengemeinde nimmt so zwei, drei Familien mit, wir sind dann so 200 Leute.“ Doch das große Interesse habe sie natürlich sehr gefreut. Elf Pastorinnen und Pastoren tauften die Menschen, die zwischen wenigen Monaten und 49 Jahre alt waren.

Norderstedt: Evangelische Massentaufe im Stadtparksee

Doch wie kommt es in Zeiten von vermehrten Kirchen-Austritten zu dieser Tauf-Begeisterung? Dafür gibt es mehrere Gründe, glaubt Pastor Neitzel. Das Tauffest sei das erste größere Zusammensein seit Beginn der Pandemie für die Gemeinden. Er vermutet, dass viele Eltern ihre Kinder bereits in den vergangenen zwei Jahren taufen lassen wollten und das Angebot im Freien nun besonders ansprechend fanden.

„Ich glaube, dass Menschen nach alternativen Formen suchen, ein Tauffest zu feiern. Nicht so traditionell im Gebäude, sondern draußen in freier Natur, wo es ungezwungener ist. So war am Sonntag auch die Stimmung: Ausgelassen und fröhlich – und so soll es ja auch sein,“ erzählt der Pastor. Der Stadtpark sei bei den Norderstedtern ohnehin beliebt, man habe dort bereits Open-Air-Gottesdienste gefeiert.

Ein weiterer Punkt: „Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen ein Bedürfnis nach Religiosität haben. Nach Trost, Zusprache und Ansprache“, so der Pastor. Er dürfte damit recht haben: Denn selbst in der katholischen Kirche, der aufgrund des Missbrauchsskandals und der schleppenden Aufarbeitung die Gläubigen weglaufen, stieg die Zahl der Taufen von 611 (2020) auf 777 (2021).