Schanze, Eimsbüttel, Kiez: Hier bleibt Kiffen trotz Legalisierung verboten!

Cannabis soll zum 1. April legalisiert werden. Das bedeutet aber nicht, dass in der gesamten Stadt süßlicher Gras-Geruch zu riechen sein wird. Die Schanze, Altona und Eimsbüttel bleiben so gut wie frei vom grünen Stoff.

Die Bundesregierung will Jugendliche und Kinder auch nach der Legalisierung vor Marihuana schützen. Der Konsum von Cannabis soll in Sichtweite von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätzen und öffentlich zugänglichen Sportstätten weiterhin verboten bleiben. Die Bundesregierung definiert Sichtweite als 100 Meter Abstand.

Hamburg: „Bubatzkarte“ zeigt, wo gekifft werden darf

Großstädte wie Hamburg haben sehr viele Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Spiel- und Sportplätze. Also ist an sehr vielen Orten in Hamburg der öffentliche Konsum von Cannabis, auch „Bubatz“ genannt, auch nach dem 1. April verboten. Die „Bubatzkarte“ zeigt, wo genau. Orte, an denen nicht in der Öffentlichkeit gekifft werden darf, sind hier rot markiert. Die Karte zeigt: Die Schanze bleibt weitestgehend „Bubatz“-frei.

Die rotmarkierten Bereiche der Karte zeigen: „Bubatz“ bleibt in der Schanze in der Öffentlichkeit weitgehend illegal. Bubatzkarte/OpenStreetMap Die rotmarkierten Bereiche der Karte zeigen: „Bubatz“ bleibt in der Schanze in der Öffentlichkeit weitgehend illegal.

An der Reeperbahn hingegen kann der geneigte Kiffer sich fast überall einen Joint anzünden.

Bubatzkarte/OpenStreetMap

Kiffer und Kifferinnen müssen auch noch weitere Regeln beachten: Der Konsum ist in Fußgängerzonen von 7 bis 20 Uhr und in der Nähe von Minderjährigen verboten.

Die Regeln sollen ab dem 1. April 2024 gelten – bis dahin ist Cannabis noch überall verboten. Und auch danach gilt: Kiffen immer nur auf eigene Gefahr.