Sie war ein musikalisches Genie, gilt als bedeutendste Sopranistin des 20. Jahrhunderts – aber sie konnte auch zickig und arrogant sein. Und wie! Sie ließ gerne mal einen Auftritt platzen, und ohne ihren Zwergpudel „Toy“ gab sie kein Interview, kam zu keiner Probe. Es scheint fast, als wäre der Begriff Diva für Maria Callas erfunden worden. Trotzdem – oder gerade deshalb – wurde sie bewundert und verehrt. Sie war der Superstar der 50er Jahre, aber als Mensch eine einsame Seele. Immer auf der Suche nach Glück, Liebe und Geborgenheit. Und dabei stets erfolglos. Kommende Woche kommt eine Filmbiografie („Maria“, Regie: Pablo Larraín) über die berühmteste Opernsängerin aller Zeiten in die deutschen Kinos – mit Angelina Jolie in der Titelrolle. Anlass für uns, an Maria Callas’ unvergessliche Konzertreise durch Deutschland zu erinnern, die die musikalische Sensation des Jahres 1959 war. Ihr erstes Gastspiel gab sie damals übrigens in Hamburg – und die Hansestadt stand kopf!