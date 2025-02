Hédi Bouden war in der neunten Klasse. Sein Klassenlehrer hatte ihn und seine Mutter zu einem Leistungsgespräch gebeten. Es ist der Tag, an dem Hédi Bouden lernt, was Ausgrenzung bedeutet. Sein Lehrer macht ihm unmissverständlich klar, dass er nicht an ihn glaubt. Fast schon abfällig sagt er ihm, dass er das Abitur nicht schaffen werde und sich ein Studium abschminken könne. Er solle besser eine Ausbildung bei Karstadt machen. Harte Worte. „Ich wollte es allen anderen beweisen“, sagt Hédi Bouden heute. Er machte sein Abitur und wurde der Lehrer, den er gerne gehabt hätte. Einen, der verbindet und nicht ausgrenzt. Für sein Engagement wurde er mehrfach ausgezeichnet. Und er hat schon neue Pläne.