Marathon in Hamburg: So viele Läufer haben es ins Ziel geschafft!

Hamburg im Marathon-Rausch! Insgesamt 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind am Sonntag an der Karolinenstraße beim Haspa Marathon 2024 an den Start gegangen, um die 42,195 Kilometer zu bezwingen. Es wurde ein Straßenfest – mit einem Drama für eine deutsche Profi-Läuferin.

Am frühen Morgen starteten erst die Handbiker und Halbmarathon-Läufer, später dann wurde der Startschuss für die volle Distanz abgegeben. Das Wetter? Angenehm. Nicht zu heiß, für Hamburger Verhältnisse richtig frühlingshaft. Entlang der Strecke das gewohnte Bild: Überall wurden die Athletinnen und Athleten angefeuert. Tausende Menschen klatschen, sangen, spielten Instrumente und pushten die Läufer zu Höchstleistungen.

Titelverteidiger Koech siegt bei den Männern

Bei den Profis siegte der Titelverteidiger Bernard Koech aus Kenia in 2:04:24 Stunden, bei den Frauen war seine Landsfrau Irine Cheptai die schnellste (2:18:22). Auf der Strecke kam es zu einem kleinen Drama. Die deutsche Athletin Katharina Steinruck (34) lief versehentlich gegen einen Versorgungstisch und musste das Rennen verletzt abbrechen.



Für die allermeisten Starterinnen und Starter gab es aber nur ein Ziel: ins Ziel kommen. Und das haben viele von ihnen auch geschafft. 2748 Frauen und 8415 Männer beendeten den Haspa Marathon 2024 erfolgreich. Dazu natürlich noch die Staffeln, Handbiker & Co. Insgesamt waren es 16.541 Finisher. Eine tolle Leistung!

Aktion der Haspa für Kinderhospiz

Haspa-Vorständin Birte Quitt überreicht Sternbrücken-Chef Peer Gent den Scheck über 10.000 Euro. hfr Haspa-Vorständin Birte Quitt überreicht Sternbrücken-Chef Peer Gent den Scheck über 10.000 Euro.

Und das war doppelt wichtig, denn für jeden Läufer und jede Läuferin, die die Ziellinie des diesjährigen Haspa Marathons überquerten, spendet die Hamburger Sparkasse 25 Cent an das Kinderhospiz Sternenbrücke. Anlass für die Aktion ist das 25-jährige Jubiläum des „Haspa Jokers“. Am Ende rundete die Sparkasse auf 10.000 Euro auf. (mp)