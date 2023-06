Eine Eimsbütteler Freiberuflerin sehnt sich nach 13 Jahren in ihrer Wohnung nach einem „Tapetenwechsel“. Eine neue Bleibe in der Nachbarschaft soll es sein. Doch ein scheinbarer Glücksfund entpuppt sich als Betrug – am Ende ist die Betroffene akut von Obdachlosigkeit bedroht. Die Masche der Täter ist gerissen – und es gibt weitere Opfer.