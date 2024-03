„Moin! Ich bin auf der Suche nach einer Wohnung in Ottensen! Allein lebend, gerne 3 bis 4 Zimmer!“: Mit diesem Facebook-Post lässt ein Mann die Emotionen bei den Nutzern überkochen – und erntet jede Menge Kritik. Ihre Kritik in Zeiten der Wohnungsnot: „Allein 3-4 Zimmer?!? In Ottensen?!! Wie dreist ist das denn bitte.“ Die MOPO erklärt den Wohnungs-Zoff – und was ein Experte des Mietervereins dazu sagt.

„Moin! Ich bin auf der Suche nach einer Wohnung in Ottensen! Allein lebend, gerne 3 bis 4 Zimmer!“ Mit diesem harmlosen Facebook-Post lässt ein Mann die Emotionen bei den Nutzern überkochen – und erntet viel Kritik: „Allein 3-4 Zimmer?!? In Ottensen?!! Wie dreist ist das denn bitte.“ Die MOPO erklärt den Wohnungs-Zoff – und was ein Experte des Mietervereins dazu sagt.

Es ist ein freundlich formuliertes Gesuch auf Facebook: Ein Mann bittet in einer Stadtteil-Gruppe um Hinweise für eine freie Wohnung in Ottensen. Doch bei vielen Nutzern löst er damit heftige Kritik aus. Der Stein des Anstoßes: Der Mann sucht als Alleinstehender drei bis vier Zimmer – mitten im beliebten Stadtteil Ottensen.

„Wie dreist ist das denn bitte. Such doch in Poppenbüttel oder Pinneberg, da kannst du dich dann ausleben, alleine“, schreibt jemand. Oder: „Ich finde es auch eine Frechheit. Ganz viele Menschen suchen verzweifelt Wohnungen. Und da möchte ein Mensch für sich alleine 3 bis 4 Zimmer? … ich hoffe sehr, dass Ihr Wunsch unerfüllt bleibt.“

Eine Mutter kritisiert: „Meine Tochter, meine Hündin und ich hätten auch sehr gerne mehr als unsere 2 Zimmer. Alleine 3-4????? Puh … da fehlen mir die Worte.“ Andere springen dem Suchenden zur Seite, es ist die Rede von „Neid“ und „Eifersucht.“ Und: „Was hier für verbale Entgleisungen geschrieben werden, ist erschreckend.“

Doch was sagt ein Experte zum Zoff um den begehrten Wohnraum? „Der Mann muss überdurchschnittlich verdienen, um sich auf dem freien Wohnungsmarkt die Miete in Ottensen leisten zu können. Der Preis für 100 Quadratmeter liegt dort kaum unter 2000 Euro warm“, sagt Marc Meyer (63), Rechtsanwalt beim Verein „Mieter helfen Mietern“. „Aber wenn er das zahlen kann, hat er bei den allermeisten Vermietern leider bessere Chancen als eine Familie mit Kindern. Aus Sicht der Vermieter nutzt ein Single die Wohnung viel weniger ab. Er wird möglicherweise auch weniger Streitereien mit den Nachbarn haben, weil er weniger Geräusche macht als eine vierköpfige Familie. Solche Konflikte sind den meisten Vermietern lästig.“

Marc Meyer persönlich habe da allerdings einen anderen „moralischen Kompass“: „Solange Wohnungen so ein rares Gut sind, bin ich auf der Seite der Familien“, sagt er. „Ich will keine Neid-Debatte lostreten, aber für Familien ist es wichtiger, kurze Wege und eine gute Infrastruktur vor der Tür zu haben.“

Für die meisten vierköpfigen Familien mit einem durchschnittlichen vollen und einem Teilzeitgehalt sei so eine Wohnung in Ottensen allerdings gar nicht bezahlbar. „Wir fordern schon seit langem eine wirksame Begrenzung der Neuvermietungspreise und eine radikale Reduzierung der Mieterhöhungsmöglichkeiten bei bestehenden Mietverhältnissen“, so Meyer. Sein Verein geht von rund 100.000 bezahlbaren Wohnungen aus, die derzeit in Hamburg fehlen.