Am Montag startet vor dem Amtsgericht Harburg ein Prozess gegen einen 40-jährigen Mann. Er soll die Feuerwehr alarmiert und bei Eintreffen mit einer Softair-Pistole auf die Rettungskräfte gezielt haben.

Prozess in Hamburg: Mann bedroht Feuerwehr

Laut Anklage geschah der Vorfall bereits am 13. Mai 2018. Der Angeklagte soll am Nachmittag den Notruf gewählt und die Feuerwehr in seine Wohnung nach Finkenwerder gerufen haben. Den Einsatzkräften log er vor, es befände sich dort eine suizidgefährdete Person.

Als die Feuerwehrleute die Wohnung betraten, soll er auf einen der Männer mit einer Softair-Pistole gezielt und ihn aufgefordert haben, die Hände zu heben.

Später erklärte er, es habe sich lediglich um einen Spaß gehandelt. Die beiden Feuerwehrleute soll er laut Anklage als „Arschlöcher“ bezeichnet haben. (jek)