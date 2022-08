Hamburg: Mann soll 14-Jährige sexuell genötigt haben

Die Tat liegt schon einige Jahre zurück: In Harburg wurde 2016 eine 14-Jährige von einem Mann in ein Zimmer gelockt und sexuell genötigt. Jetzt steht der mutmaßliche Täter vor Gericht.

Es war der Abend des 27. Dezember 2016, als der damals 22-Jährige das ihm bis dato unbekannte 14-jährige Mädchen in Harburg im Bereich der Kalischerstraße/ Lassallestraße ansprach. Er verwickelte sie in ein Gespräch und bestellte sie kurz darauf ein nahegelegenes Haus an der Reinholdstraße.

Mann wegen sexueller Nötigung einer 14-Jährigen vor Gericht

Dort soll er sie in ein Zimmer gezogen haben. Als der Teenager wieder gehen wollte, soll er die Jugendliche festgehalten und auf ein Bett gedrückt haben. Laut Anklage hielt er ihre Hände fest, während er sich auszog. Dann soll er auch dem Mädchen die Hose geöffnet und heruntergezogen haben und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben.

Nachdem das Verfahren gegen den Mann zunächst eingestellt wurde, hatte das Amtsgericht im Jahr 2018 auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Im Februar 2022 wurde er festgenommen. Im März 2022 wurde Anklage gegen ihn erhoben. Ab Mittwoch muss sich der heute 28-Jährige wegen sexueller Nötigung vor dem Landgericht verantworten.